Наступает тяжелейший 2026 год…

Что Трамп пожелал на Новый год?

видео
11:32 591

Президент США Дональд Трамп традиционно встретил Новый год на торжественном приеме в своей резиденции Мар-а-Лаго (Флорида). На мероприятие американский лидер прибыл в компании первой леди Мелании Трамп.

На вопрос журналистки, имеет ли Трамп новогоднюю цель, он ответил: «Мир во всем мире».

The New York Post пишет, что во время празднования Нового года в Мар-а-Лаго состоялся благотворительный аукцион, где картина с изображением Иисуса, созданная во время мероприятия, была продана за $2,75 млн. Половина средств направлена детской больнице St. Jude, другая половина - местному офису шерифа.

Среди почетных гостей был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой.

Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»
12:08 591
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
10:26 1445
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
31 декабря 2025, 22:33 2445
Что Трамп пожелал на Новый год?
11:32 592
Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь
10:37 2059
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
31 декабря 2025, 22:15 7831
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
01:40 5095
Наступает тяжелейший 2026 год…
31 декабря 2025, 21:25 8383
Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»
03:27 3958
Народ проголосовал за лидера военной хунты
03:18 2924
Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина
02:33 3638

ЭТО ВАЖНО

