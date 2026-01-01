Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»

Спецпредставитель президента США по переговорам по Украине Кит Келлог оказался в центре внутреннего конфликта в администрации Дональда Трампа на фоне резких разногласий по политике в отношении Киева. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

14 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности Келлог встретился с европейскими и украинскими лидерами, которые выражали обеспокоенность будущим трансатлантического партнерства.

«Есть ли у нас еще альянс?» — спросил вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский.

Келлог пытался успокоить союзников, называя себя «вашим лучшим другом» в администрации США. В то же время сторонники министра обороны Пита Гегсета в частных сообщениях в Вашингтон обвиняли его в том, что он «держит линию против изоляционистов» в Белом доме, что лишь укрепило его репутацию аутсайдера.

Ситуацию обострил и репортаж Fox News, в котором сравнили сообщение Келлога о президенте Украины Владимире Зеленском — как «упорного и мужественного лидера нации в состоянии войны» — с заявлениями самого Трампа, который ранее назвал Зеленского «диктатором без выборов».

Во время последующей встречи в Овальном кабинете Трамп резко отреагировал на позицию своего посланника.

«То есть вы называете Зеленского мужественным?» — спросил президент.

«Да, сэр. Это экзистенциальная борьба за выживание его нации. Когда в последний раз американский президент сталкивался с таким? Во времена Авраама Линкольна», — ответил Келлог.

По словам собеседников издания, пересказывая этот эпизод другим советникам, Трамп назвал Келлога «идиотом».

Несмотря на это, Келлог открыто опроверг ключевое предположение Трампа о слабости Украины и непобедимости России. Когда президент повторил тезис о том, что Украина все равно потеряет территории, посланник перебил его:

«Сэр, это бред. Россияне не непобедимы».

Эту оценку поддержал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Кейн, заявив, что российские войска являются слабыми и некомпетентными. По данным разведки США, даже в случае падения Покровска России понадобилось бы до 30 месяцев, чтобы захватить весь этот район Донецкой области, хотя более поздние оценки сокращали этот срок до 20 месяцев или даже меньше.