Трамп богатеет не по дням, а по часам

Состояние президента США Дональда Трампа и его семьи выросло примерно на 70% менее чем за 1,5 года и достигло 6,8 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в 2025 году состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на рекордные 2,2 триллиона долларов, поскольку бурный рост рынков всего, от акций до криптовалют и драгоценных металлов, привел к резкому увеличению стоимости их активов.

Этот рост, доведший их совокупное состояние до 11,9 триллиона долларов, был ускорен победой Дональда Трампа на выборах в конце 2024 года и лишь ненадолго прерван опасениями по поводу тарифов в апреле, когда обвал рынков вызвал крупнейшее за один день падение состояния с начала пандемии.