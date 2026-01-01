USD 1.7000
Наступает тяжелейший 2026 год…

Трамп богатеет не по дням, а по часам

12:32 1615

Состояние президента США Дональда Трампа и его семьи выросло примерно на 70% менее чем за 1,5 года и достигло 6,8 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в 2025 году состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на рекордные 2,2 триллиона долларов, поскольку бурный рост рынков всего, от акций до криптовалют и драгоценных металлов, привел к резкому увеличению стоимости их активов.

Этот рост, доведший их совокупное состояние до 11,9 триллиона долларов, был ускорен победой Дональда Трампа на выборах в конце 2024 года и лишь ненадолго прерван опасениями по поводу тарифов в апреле, когда обвал рынков вызвал крупнейшее за один день падение состояния с начала пандемии.

Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы
Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы наш комментарий
15:35 22
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос
11:46 2377
Тайванцы в полной боевой готовности
Тайванцы в полной боевой готовности
14:14 1042
Трагедия в Швейцарии: десятки погибших
Трагедия в Швейцарии: десятки погибших
13:05 4150
Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»
Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»
12:08 3765
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика
10:26 2789
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы подводя итоги; все еще актуально
31 декабря 2025, 22:33 2701
Что Трамп пожелал на Новый год?
Что Трамп пожелал на Новый год? видео
11:32 1510
Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь
Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь видео
10:37 3743
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях главное на этот час; все еще актуально
31 декабря 2025, 22:15 8613
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
01:40 6168
