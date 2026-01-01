USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Наступает тяжелейший 2026 год…

У товарища Кима год задался

12:59 897

Председатель КНДР Ким Чен Ын поздравил с Новым годом солдат и офицеров Корейской народной армии, задействованных в «зарубежных операциях». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«За вами Пхеньян и Москва. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России», — заявил лидер КНДР.

Он призвал военных «сохранять мужество» и отметил, что их служба «ведется ради братского российского народа, чести корейцев и достоинства государства».

Ким Чен Ын также передал новогодние поздравления «от имени партии, государства, народа, военнослужащих всей армии и семей солдат всем участникам зарубежных операций». Он подчеркнул, что, «несмотря на нахождение вдали от родины, они остаются близки сердцу партии и народа как гордые сыновья страны».

Он добавил, что испытывает «особые чувства к военнослужащим, которые в праздничные дни продолжают нести службу в полной боевой готовности за рубежом». Он выразил надежду на «скорую встречу» с солдатами и офицерами Корейской народной армии и призвал их «уделять внимание собственной безопасности».

