Президент Сербии похвалил HIMARS: Посмотрите, сколько проблем они доставляют русским

13:18 1447

Президент Сербии Александар Вучич назвал хорошими отношения с Израилем, особо отметив закупки оружия у этой страны.

«У нас хорошие отношения с еврейским государством. Мы закупаем у них многие важные системы, включая платформы Hermes и SkyStriker, а также Elbit PULS, которая является более мощной, чем HIMARS. PULS выпускает шесть ракет по сравнению с пятью у HIMARS. Вы видели, сколько проблем HIMARS доставил русским, и мы намерены продолжать это сотрудничество.

Мы покупаем оружие в разных частях мира, и мы не скрываем этого — мы гордимся этим. Мы закупаем оборудование во Франции, Израиле, Китае, России и во многих других местах по всему миру, и мы выбираем лучшее», - добавил сербский лидер.

