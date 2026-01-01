USD 1.7000
Наступает тяжелейший 2026 год…

Небо над Украиной стало чуть безопаснее

13:35 1560

Система противовоздушной обороны Украины усилена двумя дополнительными комплексами Patriot. По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, это стало возможным благодаря договоренностям с правительством Германии на сумму свыше €1,2 млрд.

В 2026 году Германия, согласно решению канцлера Фридриха Мерца, выделит в поддержку Украины €11,5 млрд.

Как отмечает украинская сторона, Patriot является одной из самых современных систем ПВО в мире, способной обеспечивать многослойную защиту стратегических объектов.

