Небо над Украиной стало чуть безопаснее

Система противовоздушной обороны Украины усилена двумя дополнительными комплексами Patriot. По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, это стало возможным благодаря договоренностям с правительством Германии на сумму свыше €1,2 млрд.

В 2026 году Германия, согласно решению канцлера Фридриха Мерца, выделит в поддержку Украины €11,5 млрд.

Как отмечает украинская сторона, Patriot является одной из самых современных систем ПВО в мире, способной обеспечивать многослойную защиту стратегических объектов.