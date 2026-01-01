USD 1.7000
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год…

Бакинцев ждут дожди, местами со снегом

13:56 1223

В Баку и на Апшеронском полуострове 2 января в течение дня ожидается переменная погода с периодическими осадками.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть сильный северо-западный ветер, к вечеру он ослабеет.

В первой половине дня в отдельных районах полуострова осадки могут усилиться, прогнозируется дождь с мокрым снегом.

Отмечается, что температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем - 3-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, снег. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-8° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 0-3° мороза.

Ночью в некоторых горных районах возможна гололедица на дорогах.

Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы
Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы наш комментарий
15:35 31
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос
11:46 2379
Тайванцы в полной боевой готовности
Тайванцы в полной боевой готовности
14:14 1047
Трагедия в Швейцарии: десятки погибших
Трагедия в Швейцарии: десятки погибших
13:05 4162
Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»
Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»
12:08 3771
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика
10:26 2792
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы подводя итоги; все еще актуально
31 декабря 2025, 22:33 2701
Что Трамп пожелал на Новый год?
Что Трамп пожелал на Новый год? видео
11:32 1512
Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь
Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь видео
10:37 3743
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях главное на этот час; все еще актуально
31 декабря 2025, 22:15 8614
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
01:40 6171

