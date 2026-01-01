USD 1.7000
Наступает тяжелейший 2026 год…

Тайванцы в полной боевой готовности

14:14 1047

Тайвань в среду сохранил повышенный уровень боевой готовности после масштабных военных учений Китая, прошедших вокруг острова накануне. Как сообщила береговая охрана Тайваня, экстренный морской координационный центр продолжал работу, отслеживая маневры китайских военно-морских сил.

Учения под названием Justice Mission 2025 сопровождались пусками десятков ракет в направлении Тайваня, а также развертыванием большого числа военных кораблей и авиации вблизи острова. Эти действия вызвали обеспокоенность союзников Тайваня в регионе и на Западе. Поздно вечером в среду Пекин объявил о завершении учений, заявив при этом, что вооруженные силы Китая сохранят высокий уровень боевой готовности и продолжат укреплять свои возможности.

В ответ Министерство обороны Тайваня заявило, что, поскольку в зоне реагирования по-прежнему остается значительное число китайских самолетов и кораблей, вооруженные силы острова будут поддерживать «соответствующий механизм реагирования». Подробностей ведомство не привело. В заявлении также говорилось, что «агрессивные и милитаристские провокации Коммунистической партии Китая угрожают региональной безопасности и стабильности и были осуждены демократическими союзниками международного сообщества».

После объявления о завершении учений председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении вновь затронул тему Тайваня, повторив прошлогодние предупреждения в адрес сил, которые Пекин считает сторонниками независимости острова. В телетрансляции государственного канала CCTV он заявил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива связаны кровными узами, более крепкими, чем вода, а историческая тенденция к национальному воссоединению неостановима».

Китай считает демократически управляемый Тайвань своей территорией и не исключает применения силы для установления над ним контроля. Тайвань отвергает эти претензии и осудил последние учения как угрозу региональной безопасности и откровенную провокацию.

Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы
Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы наш комментарий
15:35 33
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос
11:46 2380
Тайванцы в полной боевой готовности
Тайванцы в полной боевой готовности
14:14 1048
Трагедия в Швейцарии: десятки погибших
Трагедия в Швейцарии: десятки погибших
13:05 4163
Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»
Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»
12:08 3772
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика
10:26 2792
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы подводя итоги; все еще актуально
31 декабря 2025, 22:33 2701
Что Трамп пожелал на Новый год?
Что Трамп пожелал на Новый год? видео
11:32 1512
Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь
Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь видео
10:37 3744
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях главное на этот час; все еще актуально
31 декабря 2025, 22:15 8614
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
01:40 6171

