Тайванцы в полной боевой готовности

Тайвань в среду сохранил повышенный уровень боевой готовности после масштабных военных учений Китая, прошедших вокруг острова накануне. Как сообщила береговая охрана Тайваня, экстренный морской координационный центр продолжал работу, отслеживая маневры китайских военно-морских сил.

Учения под названием Justice Mission 2025 сопровождались пусками десятков ракет в направлении Тайваня, а также развертыванием большого числа военных кораблей и авиации вблизи острова. Эти действия вызвали обеспокоенность союзников Тайваня в регионе и на Западе. Поздно вечером в среду Пекин объявил о завершении учений, заявив при этом, что вооруженные силы Китая сохранят высокий уровень боевой готовности и продолжат укреплять свои возможности.

В ответ Министерство обороны Тайваня заявило, что, поскольку в зоне реагирования по-прежнему остается значительное число китайских самолетов и кораблей, вооруженные силы острова будут поддерживать «соответствующий механизм реагирования». Подробностей ведомство не привело. В заявлении также говорилось, что «агрессивные и милитаристские провокации Коммунистической партии Китая угрожают региональной безопасности и стабильности и были осуждены демократическими союзниками международного сообщества».

После объявления о завершении учений председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении вновь затронул тему Тайваня, повторив прошлогодние предупреждения в адрес сил, которые Пекин считает сторонниками независимости острова. В телетрансляции государственного канала CCTV он заявил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива связаны кровными узами, более крепкими, чем вода, а историческая тенденция к национальному воссоединению неостановима».

Китай считает демократически управляемый Тайвань своей территорией и не исключает применения силы для установления над ним контроля. Тайвань отвергает эти претензии и осудил последние учения как угрозу региональной безопасности и откровенную провокацию.