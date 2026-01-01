Американцы не верят в Трампа и Украину

Согласно новому опросу The Economist/YouGov о том, поддерживают ли граждане США то, как глава Белого дома Дональд Трамп «справляется с ситуацией между Россией и Украиной», 49% респондентов ответили, что они «скорее не одобряют» или «категорически не одобряют» его подход.

30% опрошенных в том же исследовании заявили, что они «скорее одобряют» или «полностью одобряют» действия президента США, в то время как 20% не смогли дать однозначный ответ. 27% респондентов считают, что на данный момент преимущество в войне на стороне России, в то время как лишь 6% верят в преимущество Украины.

44% опрошенных считают, что ни одна из сторон не обладает преимуществом, а 24% затруднились ответить.