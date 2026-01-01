USD 1.7000
Наступает тяжелейший 2026 год…

Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3

наш комментарий
Айдын Керимов, спецкор, Стамбул
14:57 1431

Итоги недавней встречи в Вашингтоне премьер-министра Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом оказались для израильского лидера разочаровывающими и даже симптоматичными.

Турецкое влияние не только не было нейтрализовано, но, напротив, окончательно оформилось как элемент новой региональной реальности, с которой Израилю придется считаться.

Как известно, Нетаньяху прибыл к Трампу с четко сформулированным набором претензий и ожиданий, связанных с Турцией. Центральным из них была попытка остановить возвращение Анкары к программе истребителей пятого поколения F-35 и тем самым предотвратить превращение Турции в прямого конкурента израильских ВВС. Аргументация Нетаньяху опиралась на традиционный тезис о «качественном военном превосходстве» Израиля, которое, согласно законодательству США, должно сохраняться при любых поставках вооружений в регион.

Нетаньяху приехал жаловаться на Турцию, но реакция Вашингтона была для него неожиданной

Однако эта логика натолкнулась на институциональную и политическую реальность Вашингтона. В американской системе координат Турция относится к европейскому театру и находится в зоне ответственности европейского командования США, что выводит ее за рамки правовой базы, на которую пытался опереться Нетаньяху.

В результате лоббистские усилия израильского премьер-министра, подкрепленные личными контактами и медийной кампанией, не дали желаемого эффекта, по крайней мере, на уровне Белого дома. Более того, вопрос F-35 оказался куда менее политизированным в глазах Трампа, чем ожидалось в Иерусалиме, и был отнесен к сфере более широких и длительных переговоров между США и Турцией.

Вторым, еще более чувствительным направлением стала Сирия. Именно здесь выявился принципиальный разрыв между израильским подходом и видением Трампа. Израиль по-прежнему исходит из логики активного сдерживания и допуска дестабилизации сирийского пространства как инструмента противодействия влиянию Ирана. Для Трампа же такая стратегия выглядит контрпродуктивной. Он ясно дал понять, что рассматривает стабилизацию Сирии как приоритет, в том числе с экономической точки зрения, и не готов мириться с подходами, подрывающими этот процесс.

В этом контексте особенно показательно, что Трамп не только подтвердил готовность США взаимодействовать с действующим сирийским правительством, но и открыто обозначил роль Турции как ключевого игрока на сирийском направлении. Попытки Нетаньяху представить турецкое присутствие как дестабилизирующий фактор были фактически отвергнуты. Более того, в интерпретации Трампа именно турецкое участие и относительная сдержанность Израиля и есть необходимые условия для сохранения управляемости сирийского пространства.

Трамп четко дал понять: Турция останется ключевым игроком в Сирии, нравится это Израилю или нет

Третьим и, пожалуй, наиболее стратегически значимым пунктом стала Газа. Здесь позиция Трампа прозвучала особенно недвусмысленно. Он подтвердил намерение сформировать международный механизм стабилизации сектора, в котором Турции отводится центральная роль. Аргумент был предельно прагматичным: без Анкары подобная инициатива обречена на провал, поскольку большинство других государств не готовы направлять свои силы в зону высокой нестабильности. Исключение Турции, по оценке Трампа, способно разрушить весь замысел еще на этапе реализации.

Для правых и ультраправых сил в Израиле такое развитие событий выглядит как политическое поражение и отказ от максималистских целей, связанных с идеей окончательного решения вопроса Газы. Однако реальность 2025 года демонстрирует пределы этих амбиций. Если после событий 7 октября 2023 года Израилю не удалось реализовать сценарий аннексии или полного контроля над сектором, то рассчитывать на подобный исход в будущем становится еще менее реалистично. В этом смысле участие Турции в международных силах может быть не столько угрозой, сколько фактором относительной стабилизации с точки зрения безопасности самого Израиля.

Если воспользоваться метафорой, встреча Нетаньяху с Трампом завершилась со счетом 3:0 в пользу Эрдогана

В совокупности три этих направления - F-35, Сирия и Газа - сложились в единую картину. Израильский расчет на то, что Вашингтон займет более жесткую позицию по отношению к Анкаре, не оправдался. Напротив, Турция предстала в глазах американского президента незаменимым региональным партнером, без которого невозможно выстроить архитектуру безопасности не только в Сирии, но и в секторе Газа.

Это означает, что пространство для маневра Нетаньяху на турецком направлении существенно сузилось, а попытки игнорировать или изолировать Анкару теряют смысл.

Если воспользоваться метафорой, предложенной турецкими аналитиками, итог этой дипломатической партии действительно выглядит однозначным: встреча Нетаньяху с Трампом завершилась со счетом 3:0 в пользу Эрдогана. И этот счет отражает не столько личную победу турецкого лидера, сколько более глубокий сдвиг в региональном балансе сил, который Израилю предстоит либо признать, либо продолжать оспаривать, но уже в куда более неблагоприятных условиях.

Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы
Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы наш комментарий
15:35 37
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос
11:46 2381
Тайванцы в полной боевой готовности
Тайванцы в полной боевой готовности
14:14 1051
Трагедия в Швейцарии: десятки погибших
Трагедия в Швейцарии: десятки погибших
13:05 4165
Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»
Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»
12:08 3775
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика
10:26 2793
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы подводя итоги; все еще актуально
31 декабря 2025, 22:33 2701
Что Трамп пожелал на Новый год?
Что Трамп пожелал на Новый год? видео
11:32 1512
Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь
Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь видео
10:37 3745
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях главное на этот час; все еще актуально
31 декабря 2025, 22:15 8617
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
01:40 6173

