Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3

Итоги недавней встречи в Вашингтоне премьер-министра Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом оказались для израильского лидера разочаровывающими и даже симптоматичными. Турецкое влияние не только не было нейтрализовано, но, напротив, окончательно оформилось как элемент новой региональной реальности, с которой Израилю придется считаться. Как известно, Нетаньяху прибыл к Трампу с четко сформулированным набором претензий и ожиданий, связанных с Турцией. Центральным из них была попытка остановить возвращение Анкары к программе истребителей пятого поколения F-35 и тем самым предотвратить превращение Турции в прямого конкурента израильских ВВС. Аргументация Нетаньяху опиралась на традиционный тезис о «качественном военном превосходстве» Израиля, которое, согласно законодательству США, должно сохраняться при любых поставках вооружений в регион.

Однако эта логика натолкнулась на институциональную и политическую реальность Вашингтона. В американской системе координат Турция относится к европейскому театру и находится в зоне ответственности европейского командования США, что выводит ее за рамки правовой базы, на которую пытался опереться Нетаньяху. В результате лоббистские усилия израильского премьер-министра, подкрепленные личными контактами и медийной кампанией, не дали желаемого эффекта, по крайней мере, на уровне Белого дома. Более того, вопрос F-35 оказался куда менее политизированным в глазах Трампа, чем ожидалось в Иерусалиме, и был отнесен к сфере более широких и длительных переговоров между США и Турцией. Вторым, еще более чувствительным направлением стала Сирия. Именно здесь выявился принципиальный разрыв между израильским подходом и видением Трампа. Израиль по-прежнему исходит из логики активного сдерживания и допуска дестабилизации сирийского пространства как инструмента противодействия влиянию Ирана. Для Трампа же такая стратегия выглядит контрпродуктивной. Он ясно дал понять, что рассматривает стабилизацию Сирии как приоритет, в том числе с экономической точки зрения, и не готов мириться с подходами, подрывающими этот процесс. В этом контексте особенно показательно, что Трамп не только подтвердил готовность США взаимодействовать с действующим сирийским правительством, но и открыто обозначил роль Турции как ключевого игрока на сирийском направлении. Попытки Нетаньяху представить турецкое присутствие как дестабилизирующий фактор были фактически отвергнуты. Более того, в интерпретации Трампа именно турецкое участие и относительная сдержанность Израиля и есть необходимые условия для сохранения управляемости сирийского пространства.

Третьим и, пожалуй, наиболее стратегически значимым пунктом стала Газа. Здесь позиция Трампа прозвучала особенно недвусмысленно. Он подтвердил намерение сформировать международный механизм стабилизации сектора, в котором Турции отводится центральная роль. Аргумент был предельно прагматичным: без Анкары подобная инициатива обречена на провал, поскольку большинство других государств не готовы направлять свои силы в зону высокой нестабильности. Исключение Турции, по оценке Трампа, способно разрушить весь замысел еще на этапе реализации. Для правых и ультраправых сил в Израиле такое развитие событий выглядит как политическое поражение и отказ от максималистских целей, связанных с идеей окончательного решения вопроса Газы. Однако реальность 2025 года демонстрирует пределы этих амбиций. Если после событий 7 октября 2023 года Израилю не удалось реализовать сценарий аннексии или полного контроля над сектором, то рассчитывать на подобный исход в будущем становится еще менее реалистично. В этом смысле участие Турции в международных силах может быть не столько угрозой, сколько фактором относительной стабилизации с точки зрения безопасности самого Израиля.