Россия атаковала птиц и львов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что в новогоднюю ночь по территории страны было запущено более 200 ударных дронов: «Большинство удалось сбить, и я благодарю всех наших воинов, которые отражали эту атаку. Удары наносились по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Цель — наша энергетика. Везде, где это необходимо, спасатели помогают, энергетики работают над восстановлением электроснабжения после ударов. Благодарю каждого и каждую, кто задействован в ликвидации последствий.

Убийства необходимо остановить — пауз в защите жизни быть не может. Если удары не прекращаются даже в новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя. Благодарен каждому и каждой за готовность быть с Украиной и работать ради нашей общей безопасности», - написал Зеленский в соцсетях.