Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы

Решение США ввести санкции против венесуэльской государственной компании Empresa Aeronautica Nacional SA стало ответом на последовательную экспансию ударных беспилотных технологий Ирана за пределы Ближнего Востока и формирование в Западном полушарии асимметричного военного присутствия Тегерана.

Согласно официальному заявлению Министерства финансов США, компания Empresa принимала непосредственное участие не только в закупке, но и в эксплуатации и локальной сборке иранских БПЛА, предназначенных для разведки, наблюдения и нанесения ударов. Американская сторона утверждает, что по факту венесуэльская структура стала техническим и организационным посредником между вооруженными силами Венесуэлы и иранской оборонной промышленностью, прежде всего, компанией Qods Aviation Industries, которая производит беспилотники серии Mohajer. Особое внимание в Вашингтоне привлекли модели Mohajer-6 и Mohajer-2, которые, по данным США, уже эксплуатируются венесуэльскими военными. Mohajer-6 рассматривается как многоцелевой боевой БПЛА с возможностями разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также с функцией нанесения по наземным целям точечных ударов. Более ранняя модель Mohajer-2, известная в Венесуэле под обозначением ANSU-100, способна нести и применять иранские управляемые авиабомбы «Каем», предназначенные для поражения наземных целей с воздуха. Таким образом, речь идет не о символическом военном сотрудничестве, а о реальной передаче ударных возможностей, ранее характерных преимущественно для иранских прокси-структур на Ближнем Востоке.

Санкции были введены не только против самой компании, но и против ее председателя Хосе Хесуса Урданеты Гонсалеса, которого американская администрация обвиняет в координации взаимодействия между венесуэльскими и иранскими военными с целью организации производства и обслуживания беспилотников на территории Венесуэлы. По сути, США фиксируют попытку воспроизвести в Латинской Америке ту же модель военно-технического присутствия Ирана, которая ранее была отработана в Ливане, Ираке, Йемене и Сирии, - локальная сборка, обучение персонала, техническая поддержка и постепенная интеграция БПЛА в национальные вооруженные силы союзного режима. С военной точки зрения это качественный сдвиг. Иранские беспилотники давно доказали свою эффективность как инструмент асимметричной войны. Они дешевы, сравнительно просты в обслуживании, способны обходить традиционные системы ПВО и при этом создавать серьезную угрозу как военным объектам, так и критической инфраструктуре. Их появление в Венесуэле означает, что подобные средства поражения оказываются в пределах потенциальной досягаемости американских интересов в Карибском бассейне и вблизи южных рубежей США.