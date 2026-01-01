USD 1.7000
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год…

Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы

Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
15:35 1174

Решение США ввести санкции против венесуэльской государственной компании Empresa Aeronautica Nacional SA стало ответом на последовательную экспансию ударных беспилотных технологий Ирана за пределы Ближнего Востока и формирование в Западном полушарии асимметричного военного присутствия Тегерана.

Компания Empresa принимала непосредственное участие не только в закупке, но и в эксплуатации и локальной сборке иранских БПЛА

Согласно официальному заявлению Министерства финансов США, компания Empresa принимала непосредственное участие не только в закупке, но и в эксплуатации и локальной сборке иранских БПЛА, предназначенных для разведки, наблюдения и нанесения ударов. Американская сторона утверждает, что по факту венесуэльская структура стала техническим и организационным посредником между вооруженными силами Венесуэлы и иранской оборонной промышленностью, прежде всего, компанией Qods Aviation Industries, которая производит беспилотники серии Mohajer.

Особое внимание в Вашингтоне привлекли модели Mohajer-6 и Mohajer-2, которые, по данным США, уже эксплуатируются венесуэльскими военными. Mohajer-6 рассматривается как многоцелевой боевой БПЛА с возможностями разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также с функцией нанесения по наземным целям точечных ударов.

Более ранняя модель Mohajer-2, известная в Венесуэле под обозначением ANSU-100, способна нести и применять иранские управляемые авиабомбы «Каем», предназначенные для поражения наземных целей с воздуха. Таким образом, речь идет не о символическом военном сотрудничестве, а о реальной передаче ударных возможностей, ранее характерных преимущественно для иранских прокси-структур на Ближнем Востоке.

Речь идет не о символическом военном сотрудничестве, а о реальной передаче ударных возможностей

Санкции были введены не только против самой компании, но и против ее председателя Хосе Хесуса Урданеты Гонсалеса, которого американская администрация обвиняет в координации взаимодействия между венесуэльскими и иранскими военными с целью организации производства и обслуживания беспилотников на территории Венесуэлы.

По сути, США фиксируют попытку воспроизвести в Латинской Америке ту же модель военно-технического присутствия Ирана, которая ранее была отработана в Ливане, Ираке, Йемене и Сирии, - локальная сборка, обучение персонала, техническая поддержка и постепенная интеграция БПЛА в национальные вооруженные силы союзного режима.

С военной точки зрения это качественный сдвиг. Иранские беспилотники давно доказали свою эффективность как инструмент асимметричной войны. Они дешевы, сравнительно просты в обслуживании, способны обходить традиционные системы ПВО и при этом создавать серьезную угрозу как военным объектам, так и критической инфраструктуре. Их появление в Венесуэле означает, что подобные средства поражения оказываются в пределах потенциальной досягаемости американских интересов в Карибском бассейне и вблизи южных рубежей США.

Иранская угроза под боком у США

Не случайно в официальном заявлении министерства финансов подчеркивается, что продолжающиеся поставки Каракасу обычных иранских вооружений представляют угрозу интересам Соединенных Штатов в Западном полушарии. В Вашингтоне воспринимают этот процесс как элемент системного сближения двух режимов, находящихся под жесткими санкциями и ищущих способы взаимного усиления. Венесуэла получает доступ к современным ударным технологиям, а Иран — плацдарм для демонстрации своих военных возможностей в регионе, традиционно считающимся зоной американского стратегического доминирования.

Ответ США уже выходит за рамки экономических ограничений. По сообщениям американских источников, санкционное решение сопровождается усилением военно-воздушного и военно-морского присутствия США в Карибском регионе. Это указывает на то, что Вашингтон рассматривает угрозу не абстрактно, а в оперативных категориях, закладывая сценарии возможной эскалации и необходимости военного сдерживания.

С военно-аналитической точки зрения ситуация вокруг иранских беспилотников в Венесуэле демонстрирует ключевую особенность современных конфликтов, когда география угроз стремительно расширяется, а технологические инструменты, ранее привязанные к конкретным театрам военных действий, становятся глобальными. Иран последовательно превращает беспилотные системы в экспортируемый элемент своей внешней политики и военной доктрины, а США вынуждены реагировать на это не только на Ближнем Востоке, но и у собственных границ.

В этом контексте санкции против Empresa Aeronautica Nacional SA выглядят не столько наказанием за конкретную сделку, сколько превентивной попыткой разорвать цепочку создания новой зоны военного риска. Однако эффективность такого подхода остается под вопросом. Опыт предыдущих лет показывает, что санкции редко останавливают распространение беспилотных технологий, особенно когда речь идет о государствах, готовых действовать в обход международных ограничений.

Таким образом, венесуэльско-иранский беспилотный трек становится еще одним фронтом в более широкой конфронтации между США и Ираном, где ключевую роль играют не танковые дивизии и авианосные группы, а мобильные, дешевые и трудно перехватываемые системы вооружений. И именно в этом заключается главный военный вызов для Вашингтона: противник действует не количеством, а асимметрией, вынося войну за привычные географические и стратегические рамки.

