Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре

Американский журналист, готовивший репортаж неподалеку от армяно-иранской границы в районе будущего «Маршрута Трампа», получил предупреждение от пограничников Федеральной службы безопасности России. Саймон Островски, корреспондент новостной программы PBS News Американской службы общественного вещания, посетил район предполагаемого прохождения этого маршрута и подготовил оттуда телерепортаж. В городе Мегри он и продюсер Катя Патин были остановлены военнослужащими погранвойск ФСБ России. Американским журналистам сообщили, что в данной приграничной зоне фото- и видеосъемка запрещены, и на первый раз ограничились официальным предупреждением.

В своем репортаже Островски описывает регион следующим образом: «Живописная речная долина прорезает Кавказские горы: с одной стороны, Исламская Республика Иран, с другой - Армения, страна, недавно потерпевшая поражение в войне с Азербайджаном. После подписания в августе соглашения, поддержанного президентом Трампом, здесь установился непрочный мир. Однако сохранение этой сделки зависит от предоставления Азербайджану доступа к полосе армянской территории вдоль границы с Ираном. Именно эти земли отделяют сегодня Азербайджан от его анклава Нахчыван, добраться в который в настоящее время можно либо по воздуху, либо по суше через Иран». Далее американский журналист обращает внимание на соглашение TRIPP, подчеркивая, что договоренность, достигнутая при активной поддержке администрации Трампа, потенциально способна изменить геополитическую карту стратегически важного региона Южного Кавказа. Вместе с тем он отмечает, что прежде чем предложенное Белым домом видение мира станет реальностью, непосредственно здесь, на армяно-иранской границе, предстоит преодолеть множество серьезных препятствий. По словам Островски, эта сделка, как и многие внешнеполитические инициативы Трампа, выходит далеко за рамки сугубо транспортных вопросов или прекращения боевых действий. Речь идет о комплексе проектов, включая создание на коммерческой основе американо-армянского совместного предприятия для эксплуатации «Маршрута Трампа», строительство центра обработки данных для искусственного интеллекта с использованием чипов Nvidia и серверов Dell, а также развитие сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Параллельно в Азербайджане компания ExxonMobil планирует вести разведку газовых месторождений. Но, как подчеркивает журналист, на пути реализации этих планов существуют серьезные сложности. Рельеф региона представляет собой масштабную инженерную проблему, а предполагаемый коридор будет проходить в непосредственной близости от Ирана, который США недавно подвергли бомбардировкам. Кроме того, Армения в рамках договора о взаимной обороне передала обеспечение безопасности своих границ России. Именно с этим американская съемочная группа столкнулась на практике, когда российский пограничный патруль остановил их для проверки документов. Островски приводит фрагмент диалога с пограничником ФСБ. Через переводчика тот поинтересовался названием агентства, получил ответ, что речь идет о телекомпании PBS, и уточнил, что это американское СМИ. После чего пограничник заявил, что делает журналистам официальное предупреждение. Их отпустили с предупреждением, пояснив, что съемка в непосредственной близости от границы недопустима. По словам Островски, российских военных в действительности интересовало, что именно американские журналисты делают в этом районе. Островски задается вопросом, как в будущем будет функционировать «Маршрут Трампа», который, согласно замыслу, должен обслуживаться американскими подрядчиками. Придется ли им взаимодействовать с российскими пограничниками, и каким образом это будет организовано, пока неясно. По мнению журналиста, это лишь одна из целого ряда нерешенных проблем, с которыми сталкивается данный мирный план.

Журналист PBS News также отмечает, что за последние годы влияние России в регионе заметно ослабло, а отношение армянского общества к Москве резко ухудшилось. Один из местных жителей прямо заявил ему, что Россия является не союзником, а врагом Армении и что он хотел бы видеть вывод российских войск из страны. Островски подчеркивает, что проект TRIPP представляет собой не просто региональную транспортную магистраль, а ключевой недостающий элемент так называемого «Срединного пути» - европейского торгового коридора, который должен открыть Западу доступ в Центральную Азию, богатую редкоземельными минералами и другими стратегическими ресурсами. Прямое сообщение через союзника по НАТО, Турцию, позволило бы пяти государствам Центральной Азии, не имеющим выхода к морю, обойти маршруты, проходящие через Россию, Китай или Иран. По словам Островски, и представители Армении, и представители Азербайджана стремятся подчеркнуть именно коммерческий потенциал этого проекта для США. В репортаже также приводятся слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, заявившего, что американские компании и частный сектор США получат значительные возможности для выхода на рынки Центральной Азии, включая рынок редкоземельных материалов и другие сферы бизнеса, что создаст взаимовыгодную ситуацию для всех участников, в том числе для американских корпораций.