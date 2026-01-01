Сколько евреев и арабов приехали в Баку

Азербайджан в январе-ноябре 2025 года посетили 273 116 туристов из стран Ближнего Востока. Это на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За указанный период больше всего туристов прибыло из Саудовской Аравии - 99 196 человек, что на 5,7% больше по сравнению с годом ранее.

Кроме того, Азербайджан посетили 59 917 туристов из Израиля (+2,2 раза), из ОАЭ - 37 041 (-1,7%), из Кувейта - 24 566 (-16,7%), из Омана - 15 774 (-32,6%), из Иордании - 9 745 (+49,6%), из Египта - 7 338 (-3,7%), из Ирака - 6 631 (+29,8%), из Бахрейна - 4 717 (-13,9%), из Йемена - 2 854 (-6,3%), из Катара - 2 434 (-18,3%), из Ливана - 1 270 (-2,1%), из Палестины - 1 257 (+ 10,4%), из Сирии - 376 человек (-5,8%).

Напомним, в январе-ноябре 2025 года Азербайджан посетили 2 млн 364 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.