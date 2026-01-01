Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане

Главным спортивным событием завершившегося 2025 года, бесспорно, является выход футбольного клуба «Карабах» в основной этап Лиги чемпионов. Спустя восемь лет команде Гурбана Гурбанова во второй раз удалось попасть в число лучших клубов Европы.

Будем откровенны, больших надежд с выступлением «Карабаха» в турнире 36 сильнейших команд континента мы не связывали. Еще свежо было в памяти провальное выступление в прошлогодней Лиге Европы, где чемпион Азербайджана умудрился занять последнее 36-е место, набрав лишь 3 очка. В Лиге чемпионов соперники значительно сильнее, а потому было очень тревожно за агдамскую команду. Но уже в 1-м туре «Карабах» преподнес мегасенсацию, одержав волевую победу в Лиссабоне над местной «Бенфикой» - 3:2. Далее был уверенно обыгран датский «Копенгаген» (2:0), а в 4-м туре «Карабах» вновь заставил говорить о себе всю Европу, сыграв вничью 2:2 с клубным чемпионом мира, прославленным лондонским «Челси». У «Карабаха» 7 очков, и для выхода в плей-офф нужна одна победа. Впереди домашний матч с немецким «Айнтрахтом» (21 января) и выездная игра с английским «Ливерпулем» (28 января). Хочется верить, что Гурбану Гурбанову за эти три недели удастся подготовить команду так, что уже 21 января весь Азербайджан будет праздновать исторический выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов.

В 2025 году в олимпийских видах спорта двум представителям Азербайджана удалось стать чемпионами мира. Золото завоевали борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде и боксер Субхан Мамедов.

Вот только весовые категории, в которых победили Ульви (72 кг) и Субхан (48 кг), не входят в олимпийскую программу. Более того, 19-летний Мамедов выиграл чемпионат мира, проводимый IBA, - организацией, которую не признает Международный олимпийский комитет. Несмотря на это, справедливости ради надо сказать, что уровень соперничества в весовой категории, в которой выступал азербайджанский боксер, был достаточно высок. В частности, на пути к золоту и огромным призовым в 300 тысяч долларов Субхан среди прочих победил соперников из таких мощных боксерских стран, как Узбекистан и Россия.

Ну а лучшим спортсменом года Министерство молодежи и спорта признало другого борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова. Бронзовый призер прошлогодней Олимпиады выступает в олимпийской весовой категории до 67 кг. В 2025 году он в третий раз выиграл чемпионат Европы, стал серебряным призером чемпионата мира и Исламиады.

2-е место в опросе Минспорта занял олимпийский чемпион дзюдоист Зелим Коцоев. Он выступал достаточно стабильно, став бронзовым призером чемпионата мира, серебряным медалистом Евро и Исламских игр. К сожалению, до золота Зелиму дотянуться не удалось.

Тяжелым получилось возвращение на татами и нашего другого олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова. После неудачи на чемпионате мира ему удалось победить на Гран-при в Мексике и Играх Исламской солидарности в Саудовской Аравии. В 2026 году чемпионат мира по дзюдо пройдет в Баку. Верим и надеемся, что сборная Азербайджана и ее лидеры на домашнем турнире предстанут во всей красе.

В прошедшем году было несколько масштабных спортивных событий, которые принимал Азербайджан. III Игры стран СНГ прошли в семи городах и районах страны. Впервые после освобождения международные соревнования проводились в Ханкенди. А центром Игр была Гянджа с ее новым стадионом и самым большим на Кавказе дворцом спорта. Сборная Азербайджана завоевала 184 медали (33 золота, 56 серебряных медалей и 95 бронзовых) и в упорной борьбе опередила Беларусь, заняв после России 2-е место в общекомандном зачете.

В 2025 году в Баку впервые прошли бои UFC. Победы азербайджанских бойцов Назима Садыхова и Рафаэля Физиева сделали это грандиозное событие еще более ярким.

Вновь на улицах столицы Азербайджана прошли гонки «Формулы-1». «Королева автоспорта» будет гостить в Баку еще минимум пять лет. Новый контракт, подписанный в прошлом году, рассчитан до 2030 года включительно. Еще одна важная для Азербайджана победа была одержана в конце ноября в Праге. Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в третий раз был избран президентом Европейской гимнастики. Он возглавляет эту организацию с 2017 года и является единственным (!) представителем Азербайджана, руководящим международной или европейской федерацией по олимпийскому виду спорта. Тем ценнее успех Гаибова и то доверие, которое в очередной раз оказывает ему европейская гимнастическая семья.