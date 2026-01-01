USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Наступает тяжелейший 2026 год…
Новость дня
Наступает тяжелейший 2026 год…

Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане

Чем запомнился спортивный 2025 год?
Эльмир Алиев, отдел спорта
16:52 1427

Главным спортивным событием завершившегося 2025 года, бесспорно, является выход футбольного клуба «Карабах» в основной этап Лиги чемпионов. Спустя восемь лет команде Гурбана Гурбанова во второй раз удалось попасть в число лучших клубов Европы.

Гурбан Гурбанов и его «Карабах»

Будем откровенны, больших надежд с выступлением «Карабаха» в турнире 36 сильнейших команд континента мы не связывали. Еще свежо было в памяти провальное выступление в прошлогодней Лиге Европы, где чемпион Азербайджана умудрился занять последнее 36-е место, набрав лишь 3 очка. В Лиге чемпионов соперники значительно сильнее, а потому было очень тревожно за агдамскую команду. Но уже в 1-м туре «Карабах» преподнес мегасенсацию, одержав волевую победу в Лиссабоне над местной «Бенфикой» - 3:2. Далее был уверенно обыгран датский «Копенгаген» (2:0), а в 4-м туре «Карабах» вновь заставил говорить о себе всю Европу, сыграв вничью 2:2 с клубным чемпионом мира, прославленным лондонским «Челси».

У «Карабаха» 7 очков, и для выхода в плей-офф нужна одна победа. Впереди домашний матч с немецким «Айнтрахтом» (21 января) и выездная игра с английским «Ливерпулем» (28 января). Хочется верить, что Гурбану Гурбанову за эти три недели удастся подготовить команду так, что уже 21 января весь Азербайджан будет праздновать исторический выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов.

Сможет ли «Карабах» выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

В 2025 году в олимпийских видах спорта двум представителям Азербайджана удалось стать чемпионами мира. Золото завоевали борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде и боксер Субхан Мамедов.

Ульви Ганизаде

Вот только весовые категории, в которых победили Ульви (72 кг) и Субхан (48 кг), не входят в олимпийскую программу. Более того, 19-летний Мамедов выиграл чемпионат мира, проводимый IBA, - организацией, которую не признает Международный олимпийский комитет. Несмотря на это, справедливости ради надо сказать, что уровень соперничества в весовой категории, в которой выступал азербайджанский боксер, был достаточно высок. В частности, на пути к золоту и огромным призовым в 300 тысяч долларов Субхан среди прочих победил соперников из таких мощных боксерских стран, как Узбекистан и Россия.

Cубхан Мамедов

Ну а лучшим спортсменом года Министерство молодежи и спорта признало другого борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова. Бронзовый призер прошлогодней Олимпиады выступает в олимпийской весовой категории до 67 кг. В 2025 году он в третий раз выиграл чемпионат Европы, стал серебряным призером чемпионата мира и Исламиады.

Хасрат Джафаров

2-е место в опросе Минспорта занял олимпийский чемпион дзюдоист Зелим Коцоев. Он выступал достаточно стабильно, став бронзовым призером чемпионата мира, серебряным медалистом Евро и Исламских игр. К сожалению, до золота Зелиму дотянуться не удалось.

Зелим Коцоев

Тяжелым получилось возвращение на татами и нашего другого олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова. После неудачи на чемпионате мира ему удалось победить на Гран-при в Мексике и Играх Исламской солидарности в Саудовской Аравии.

В 2026 году чемпионат мира по дзюдо пройдет в Баку. Верим и надеемся, что сборная Азербайджана и ее лидеры на домашнем турнире предстанут во всей красе.

Сборная Азербайджана по дзюдо

В прошедшем году было несколько масштабных спортивных событий, которые принимал Азербайджан. III Игры стран СНГ прошли в семи городах и районах страны. Впервые после освобождения международные соревнования проводились в Ханкенди. А центром Игр была Гянджа с ее новым стадионом и самым большим на Кавказе дворцом спорта. Сборная Азербайджана завоевала 184 медали (33 золота, 56 серебряных медалей и 95 бронзовых) и в упорной борьбе опередила Беларусь, заняв после России 2-е место в общекомандном зачете.

33 золотые медали позволили Азербайджану занять 2-е место на домашних Играх СНГ

В 2025 году в Баку впервые прошли бои UFC. Победы азербайджанских бойцов Назима Садыхова и Рафаэля Физиева сделали это грандиозное событие еще более ярким.

Назим Садыхов

Вновь на улицах столицы Азербайджана прошли гонки «Формулы-1». «Королева автоспорта» будет гостить в Баку еще минимум пять лет. Новый контракт, подписанный в прошлом году, рассчитан до 2030 года включительно.

Еще одна важная для Азербайджана победа была одержана в конце ноября в Праге. Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в третий раз был избран президентом Европейской гимнастики. Он возглавляет эту организацию с 2017 года и является единственным (!) представителем Азербайджана, руководящим международной или европейской федерацией по олимпийскому виду спорта. Тем ценнее успех Гаибова и то доверие, которое в очередной раз оказывает ему европейская гимнастическая семья.

Третья победа Фарида Гаибова на выборах в Европе

В заключение важно отметить, что в 2025 году азербайджанские спортсмены завоевали на международной арене 2113 медалей (613 золотых, 616 серебряных и 884 бронзовые). Это рекордный показатель для азербайджанского спорта.

За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
18:07 1267
Иранцы устали это терпеть: идут столкновения, есть убитые
Иранцы устали это терпеть: идут столкновения, есть убитые
17:33 1721
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?
16:52 1428
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика; все еще актуально
10:26 3299
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив!
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив! видео
17:17 2449
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час
15:52 3435
Иран трещит по швам: на улицах революция
Иран трещит по швам: на улицах революция иранский эксперт Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:36 7791
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3 наш комментарий
14:57 4017
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
01:40 6606
Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы
Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы наш комментарий
15:35 1178
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос
11:46 3146

ЭТО ВАЖНО

За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
18:07 1267
Иранцы устали это терпеть: идут столкновения, есть убитые
Иранцы устали это терпеть: идут столкновения, есть убитые
17:33 1721
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?
16:52 1428
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика; все еще актуально
10:26 3299
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив!
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив! видео
17:17 2449
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час
15:52 3435
Иран трещит по швам: на улицах революция
Иран трещит по швам: на улицах революция иранский эксперт Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:36 7791
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3 наш комментарий
14:57 4017
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
01:40 6606
Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы
Иранские беспилотники угрожают США из Венесуэлы наш комментарий
15:35 1178
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос
11:46 3146
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться