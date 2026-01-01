Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив!

Информация о гибели командира «Российского добровольческого корпуса» Дениса Капустина была частью спецоперации Главного управления разведки МО Украины, сам Капустин жив, сообщили в ГУР.

«Провал спецслужб РФ - командир РДК Денис Капустин жив, а полученные полмиллиона долларов за его ликвидацию усилят спецподразделения ГУР», - заявили в ведомстве. Там опубликовали видео, на котором начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кириллу Буданову докладывает командир «Спецподразделения Тимура». На видеовстрече также присутствует Капустин.

Буданову доложили об установлении заказчиков убийства Капустина со стороны российских спецслужб и исполнителей. Также, отметили в ГУР, были получены деньги, которые выделили спецслужбы РФ для реализации преступления.