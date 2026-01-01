Иранцы устали это терпеть: идут столкновения, есть убитые

Сотрудник сил безопасности Ирана погиб во время массовых протестов против высокой инфляции, охвативших страну, сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

По данным иранских СМИ и правозащитных организаций, в четверг в ходе беспорядков в различных провинциях страны погибли несколько человек. Это крупнейшие протесты в Иране за последние три года, вызванные резким ростом цен, которые в ряде регионов переросли в насилие.

Агентство Fars со ссылкой на «осведомленный источник» сообщило, что в четверг утром в городе Лордагане на западе Ирана произошли столкновения между полицией и, как утверждается, вооруженными протестующими, в результате которых есть погибшие. Правозащитная организация Hengaw также сообщила о погибших в Лордагане, заявив, что силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, убив и ранив несколько человек.

Столкновения в Лордагане, а также сообщения о гибели сотрудника сил безопасности в ночь на четверг и одного протестующего в среду свидетельствуют о заметной эскалации протестов, которые распространились по стране после того, как в воскресенье к акциям протеста начали присоединяться владельцы магазинов.

Корпус стражей исламской революции заявил в четверг утром, что в западном городе Кухдеште был убит член добровольческого военизированного формирования «Басидж», связанного с КСИР. Погибший был Амирхоссам Ходаияри Фард. По данным КСИР, еще 13 бойцов «Басидж» получили ранения.

Hengaw также сообщила, что в среду в центральной провинции Исфахан был застрелен один из протестующих. Reuters не смогло оперативно подтвердить эти сообщения.

По информации активистского ресурса HRANA, в четверг протесты также прошли в городе Марвдаште в южной провинции Фарс. Hengaw сообщила о задержаниях демонстрантов в среду в западных провинциях Керманшах, Хузестан и Хамадан.

Протесты происходят в сложный для иранских властей момент: экономика страны находится под давлением западных санкций, уровень инфляции достиг около 40%, а в июне израильские и американские удары были направлены против ядерной инфраструктуры и военного руководства Ирана.

Тегеран отреагировал на протесты сочетанием мер безопасности и заявлений о готовности к диалогу. Представитель правительства Фатеме Мохаджерани заявила в четверг, что власти намерены провести прямые переговоры с представителями профсоюзов и торговцев, не уточнив деталей.

По данным HRANA, в ряде городов наблюдается усиленное присутствие сотрудников сил безопасности, зафиксированы задержания, стрельба и столкновения. Государственные СМИ сообщили, что во время демонстраций были задержаны студенты, которые затем были освобождены.

Многие пользователи иранских социальных сетей поставили под сомнение официальную версию гибели члена ополчения «Басидж». В распространенном в интернете видеоролике, подлинность которого Reuters не смогло подтвердить, видно, как протестующие пытаются доставить раненого человека в машину скорой помощи.

В последние дни торговцы, владельцы магазинов и студенты ряда иранских университетов проводят акции протеста и закрывают крупные базары. В среду власти объявили выходной день по всей стране, сославшись на холодную погоду.

В предыдущие годы власти Ирана жестко подавляли протесты, связанные с ростом цен, засухой, правами женщин и политическими свободами, применяя меры безопасности и массовые аресты. В то же время президент Масуд Пезешкиан заявил, что поручил министру внутренних дел прислушаться к «законным требованиям» протестующих.

Иранский риал в 2025 году потерял около половины своей стоимости по отношению к доллару США, а инфляция в декабре достигла 42,5%.