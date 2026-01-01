Сколько латиноамериканцев приехали в Азербайджан?

В Азербайджан в январе-ноябре 2025 года прибыло 33 945 туристов из стран американского континента. Это на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За 11 месяцев больше всего туристов прибыло из США - 22 545 человек. Это на 4,3% больше, чем годом ранее.

Кроме того, из Канады прибыли 5 108 туристов (+2,8%), Бразилии – 2 324 (-36,5%), Мексики – 950 (-8,2%), Колумбии – 883 (-17,9%), Аргентины – 492 (+2,1%), Эквадора – 207 (+13,7%), Чили – 201 (-20,6%), Венесуэлы – 188 (+12,6%), Перу – 168 (-17,6%), Коста-Рики – 152 (-25,1%), Кубы – 121 (-12,9%), Сент-Китс и Невиса – 116 (-6,5%), Тринидада и Тобаго 99 (-38,1%), Уругвая – 81 (+20,9%), Боливии – 65 (-17,7%), Ямайки – 35 (-58,3%), Панамы – 33 (-42,1%), Доминиканы – 31 (-64,4%), Парагвая – 30 (-36,2%), Гватемалы – 26 (-65,8%), Гаити – 22 (+29,4%), Гондураса – 21 (-61,8%), Сальвадора – 17 (-15%), Никарагуа – 14 (-6,7%), Суринама – 13 (-65,8%), Белиза – 2 (-93,5%) и Гайаны - всего 1 (-94,4%) турист.