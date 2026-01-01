USD 1.7000
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год…

Индия и Пакистан обменялись откровениями

18:39 219

Пакистан и Индия сегодня обменялись списками ядерных объектов и гражданских заключенных. Это следует из официальных заявлений властей обеих стран.

«Индия и Пакистан одновременно передали друг другу по дипломатическим каналам списки своих ядерных объектов и установок. Это было сделано в соответствии с Соглашением о запрете нападения на такие объекты, подписанным между двумя странами в 2008 году», - говорится в заявлении МИД Индии.

Индия передала Пакистану имена 391 гражданского заключенного и 33 рыбаков пакистанского происхождения, находящихся в заключении в стране.

Представитель МИД Пакистана Тахир Гуссейн Андраби на пресс-конференции подтвердил заявление индийской стороны.

«Правительство Пакистана сегодня передало Индии имена 257 индийских заключенных, в том числе 199 рыбаков и 58 гражданских лиц», - отметил он.

