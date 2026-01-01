Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Как уже сообщал накануне haqqin.az, вставший на якорь у берегов Финляндии сухогруз Fitburg, плавающий под флагом островов Сент-Винсент и Гренадины, повредил подводный кабель, принадлежащий финской телекоммуникационной компании Elisa. Береговая охрана страны немедленно провела специальную операцию с привлечением вертолетов. Четырнадцать членов экипажа судна были задержаны. Среди них - граждане России, Азербайджана, Казахстана и Грузии. Сообщается, что судно следовало из российского Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа. Правоохранительные органы Финляндии рассматривают версию о том, что повреждение подводного телекоммуникационного кабеля могло носить диверсионный характер. Тем более что за последние годы подобные инциденты в Балтийском море происходили неоднократно и, как правило, были связаны с использованием судов, принадлежащих так называемому «теневому флоту» России.

Задержанное торговое судно Fitburg принадлежит компании Fitburg Shipping Co Ltd и управляется судоходной компанией Albros Shipping & Trading Ltd, головной офис которой расположен в Турции. Компания Albros Shipping & Trading владеет десятками сухогрузов и танкеров, работающих на рынках России, Азербайджана и Турции. У нее есть и дочерние структуры, в том числе предприятие Albros-Petersburg с офисом в Санкт-Петербурге. Albros Shipping & Trading Ltd считается одной из крупнейших судоходных компаний Турции. Согласно данным международного коммерческого реестра, основателем и основным владельцем компании является выходец из Азербайджана - турецкий бизнесмен Раим Алекперов, которому принадлежит доля владения, составляющая 76 процентов. Алекперов считается заметной фигурой в судоходной отрасли Турции и прежде всего в сегменте морских перевозок между Турцией и Россией. Haqqin.az располагает дополнительными сведениями о Раиме Алекперове, имя которого фигурирует в массиве документов Paradise Papers, опубликованном в 2016 году Международным консорциумом журналистов-расследователей.

Из этих материалов следует, что Раим Алекперов является совладельцем ряда компаний, зарегистрированных на Мальте. Среди них — MODISK 4 MARİTİME CO LTD, MODISK 3 MARİTİME CO LTD, SAMUR 3 MARİTİME CO LTD, EKSOM 1 MARİTİME CO LTD, SAMUR 16 MARİTİME CO LTD, SAMUR 1 MARİTİME CO LTD, MODISK 2 MARİTİME CO LTD, SAMUR 9 MARİTİME CO LTD, BLUE SPRİNTER MARİTİME CO LTD и другие. Доли в этих компаниях турецкий предприниматель приобрел в период с 2002 по 2006 год. В одних структурах он указан в качестве директора, в других - как юридический представитель. Раим Алекперов - один из трех братьев Алекперовых, являющихся крупными игроками судоходного сектора Турции. Вместе с братьями Рауфом и Расимом он владеет группой компаний Albros Shipping and Trading. Бизнес Алекперовых тесно связан с Россией: на протяжении многих лет их суда осуществляют регулярные грузоперевозки между Турцией и Россией в акватории Черного моря. В 2015 году, после того как в турецком воздушном пространстве был сбит российский истребитель и между Москвой и Анкарой разразился острый кризис, одно из судов Алекперовых, ходившее под флагом РФ, было задержано в турецком порту Гемлик. Позднее, когда выяснилось, что судно принадлежит турецкой компании, решение о задержании было отменено. Имена братьев Алекперовых вновь оказались в центре внимания турецких СМИ в 2020 году — на сей раз из-за громкого бракоразводного скандала. Как выяснилось, незадолго до этого Аида Алекперова, законная супруга Рауфа Алекперова, узнала, что ее муж завел вторую неофициальную семью с гражданкой Украины и что от этих отношений уже родились двое детей. Возмущенная произошедшим Аида подала на развод, потребовав в иске в качестве компенсации за разрушенный брак 35 миллионов турецких лир, а также 150 тысяч турецких лир ежемесячно на содержание детей. По-видимому, один из братьев, Расим Алекперов, счел такие требования чрезмерными и решил «наказать» женщину. Именно тогда произошло нападение на дом в Кемербургазе - элитном поселке неподалеку от Стамбула, где вместе с детьми и внуками жила Аида.