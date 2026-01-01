USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Наступает тяжелейший 2026 год…
Новость дня
Наступает тяжелейший 2026 год…

Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

новые подробности
Аскер Манафов, собкор
18:55 4069

Как уже сообщал накануне haqqin.az, вставший на якорь у берегов Финляндии сухогруз Fitburg, плавающий под флагом островов Сент-Винсент и Гренадины, повредил подводный кабель, принадлежащий финской телекоммуникационной компании Elisa.

Береговая охрана страны немедленно провела специальную операцию с привлечением вертолетов. Четырнадцать членов экипажа судна были задержаны. Среди них - граждане России, Азербайджана, Казахстана и Грузии. Сообщается, что судно следовало из российского Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа.

Правоохранительные органы Финляндии рассматривают версию о том, что повреждение подводного телекоммуникационного кабеля могло носить диверсионный характер. Тем более что за последние годы подобные инциденты в Балтийском море происходили неоднократно и, как правило, были связаны с использованием судов, принадлежащих так называемому «теневому флоту» России.

Правоохранительные органы Финляндии рассматривают версию о том, что повреждение подводного телекоммуникационного кабеля могло носить диверсионный характер

Задержанное торговое судно Fitburg принадлежит компании Fitburg Shipping Co Ltd и управляется судоходной компанией Albros Shipping & Trading Ltd, головной офис которой расположен в Турции.

Компания Albros Shipping & Trading владеет десятками сухогрузов и танкеров, работающих на рынках России, Азербайджана и Турции. У нее есть и дочерние структуры, в том числе предприятие Albros-Petersburg с офисом в Санкт-Петербурге.

Albros Shipping & Trading Ltd считается одной из крупнейших судоходных компаний Турции. Согласно данным международного коммерческого реестра, основателем и основным владельцем компании является выходец из Азербайджана - турецкий бизнесмен Раим Алекперов, которому принадлежит доля владения, составляющая 76 процентов. Алекперов считается заметной фигурой в судоходной отрасли Турции и прежде всего в сегменте морских перевозок между Турцией и Россией.

Haqqin.az располагает дополнительными сведениями о Раиме Алекперове, имя которого фигурирует в массиве документов Paradise Papers, опубликованном в 2016 году Международным консорциумом журналистов-расследователей.

Раим Алекперов - один из трех братьев Алекперовых, являющихся крупными игроками судоходного сектора Турции. Бизнес Алекперовых тесно связан с Россией

Из этих материалов следует, что Раим Алекперов является совладельцем ряда компаний, зарегистрированных на Мальте. Среди них — MODISK 4 MARİTİME CO LTD, MODISK 3 MARİTİME CO LTD, SAMUR 3 MARİTİME CO LTD, EKSOM 1 MARİTİME CO LTD, SAMUR 16 MARİTİME CO LTD, SAMUR 1 MARİTİME CO LTD, MODISK 2 MARİTİME CO LTD, SAMUR 9 MARİTİME CO LTD, BLUE SPRİNTER MARİTİME CO LTD и другие.

Доли в этих компаниях турецкий предприниматель приобрел в период с 2002 по 2006 год. В одних структурах он указан в качестве директора, в других - как юридический представитель.

Раим Алекперов - один из трех братьев Алекперовых, являющихся крупными игроками судоходного сектора Турции. Вместе с братьями Рауфом и Расимом он владеет группой компаний Albros Shipping and Trading. Бизнес Алекперовых тесно связан с Россией: на протяжении многих лет их суда осуществляют регулярные грузоперевозки между Турцией и Россией в акватории Черного моря.

В 2015 году, после того как в турецком воздушном пространстве был сбит российский истребитель и между Москвой и Анкарой разразился острый кризис, одно из судов Алекперовых, ходившее под флагом РФ, было задержано в турецком порту Гемлик. Позднее, когда выяснилось, что судно принадлежит турецкой компании, решение о задержании было отменено.

Имена братьев Алекперовых вновь оказались в центре внимания турецких СМИ в 2020 году — на сей раз из-за громкого бракоразводного скандала.

Как выяснилось, незадолго до этого Аида Алекперова, законная супруга Рауфа Алекперова, узнала, что ее муж завел вторую неофициальную семью с гражданкой Украины и что от этих отношений уже родились двое детей. Возмущенная произошедшим Аида подала на развод, потребовав в иске в качестве компенсации за разрушенный брак 35 миллионов турецких лир, а также 150 тысяч турецких лир ежемесячно на содержание детей. По-видимому, один из братьев, Расим Алекперов, счел такие требования чрезмерными и решил «наказать» женщину. Именно тогда произошло нападение на дом в Кемербургазе - элитном поселке неподалеку от Стамбула, где вместе с детьми и внуками жила Аида.

Возмущенная изменой супруга Рауфа Алекперова Аида подала на развод, потребовав гигантских алиментов. Расим Алекперов счел такие требования чрезмерными и решил «наказать» женщину

В своей жалобе в правоохранительные органы Аида Алекперова указала, что после подачи иска о разводе и компенсации братья ее мужа, Раим и Расим, а также пять сотрудников компании Albros Denizçilik начали угрожать ей, а дочь Аиды и Рауфа Алекперовых - Ревана, рожденная в официальном браке, была уволена с должности в семейной компании.

Женщина заявила, что братья ее мужа пытались силой выселить ее и детей из дома. Аида Алекперова обратилась в полицию, и суд, основываясь на ее заявлении, вынес решение о запрете Раиму и Расиму Алекперовым, а также пяти сотрудникам Albros Denizçilik в течение трех месяцев приближаться к дому, где проживают она и ее дети.

Но впоследствии, несмотря на судебное решение, Расим Алекперов ворвался в дом Аиды и применил физическое насилие в отношении его обитателей. За этот инцидент суд приговорил его в 2022 году к 6 месяцам и 7 дням лишения свободы.

В жалобе Аиды Алекперовой также отмечалось, что после подачи заявления о разводе Расим Алекперов без ее ведома выставил на продажу в интернете ее дом в Кемербургазе, который формально был сдан в аренду компании Albros Denizçilik. Сделка не состоялась, поскольку для продажи требовалось согласие супруги. После этого Рауф Алекперов расторг договор аренды и инициировал юридическую процедуру выселения.

Сам Рауф Алекперов подал встречный иск против жены, утверждая, что, несмотря на официальный брак, супруги давно не проживают вместе. По его словам, Аида Алекперова жила в Азербайджане и лишь в последние годы переехала в Турцию, якобы исключительно с целью получения материальной выгоды.

Журналисты турецких изданий отмечают, что Рауф Алекперов вместе с братом Расимом переехал в Турцию в 1996 году, где они начали предпринимательскую деятельность.

Русские принесли американцам украинский беспилотник
Русские принесли американцам украинский беспилотник видео
21:23 276
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
19:20 2246
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив!
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив! видео
17:17 5383
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос; все еще актуально
11:46 3586
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
18:07 4228
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси обновлено 20:22
20:22 4645
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?
16:52 2634
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика; все еще актуально
10:26 3561
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час
15:52 5141
Иран трещит по швам: на улицах революция
Иран трещит по швам: на улицах революция иранский эксперт Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:36 8174
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3 наш комментарий
14:57 5310

ЭТО ВАЖНО

Русские принесли американцам украинский беспилотник
Русские принесли американцам украинский беспилотник видео
21:23 276
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
19:20 2246
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив!
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив! видео
17:17 5383
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос; все еще актуально
11:46 3586
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
18:07 4228
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси обновлено 20:22
20:22 4645
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?
16:52 2634
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика; все еще актуально
10:26 3561
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час
15:52 5141
Иран трещит по швам: на улицах революция
Иран трещит по швам: на улицах революция иранский эксперт Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:36 8174
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3 наш комментарий
14:57 5310
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться