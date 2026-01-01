Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...

«Он (Трамп) сделал очень многое для мира. Он решил так много конфликтов по всему миру. Люди в это не верили. Азербайджан и Армения. Никто этим не занимался. Он занялся этим. И есть много других мест», - заявил Нетаньяху в интервью Newsmax.

Трамп заявил об использовании Вашингтоном угрозы ввода торговых ограничений в отношении Армении и Азербайджана для урегулирования конфликта между двумя странам. В ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп вновь заявил об урегулировании восьми войн, в частности конфликта между Арменией и Азербайджаном, продолжавшегося, по его словам, 35 лет.

«Я уладил все буквально за один день. Торговля. Они торгуют. Я сказал, что мы собираемся отрезать вас от торговли. Больше никакой торговли с ними обоими. Потом я ввел 200-процентные пошлины. На следующий день они позвонили», - сказал Трамп. Он также вновь рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным относительно урегулирования между Ереваном и Баку. «И Путин мне сказал: не могу поверить, что ты уладил эту войну, ведь я пытался это сделать десять лет», - заявил президент США.

8 августа в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве США подписали декларацию, предусматривающую создание транспортного маршрута TRIPP. Стороны также парафировали проект мирного соглашения.