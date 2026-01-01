USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Наступает тяжелейший 2026 год…
Новость дня
Наступает тяжелейший 2026 год…

Финляндия призвала Украину смириться с несправедливостью

19:49 1334

Мирное соглашение между Украиной и Россией, вероятно, не во всем будет справедливым. Об этом в новогоднем обращении к народу Финляндии заявил президент страны Александр Стубб.

Он подчеркнул, что Россия ведет против Украины агрессивную войну и действия Москвы являются незаконными и «аморальными». При этом Стубб выразил убеждение, что благодаря международным дипломатическим усилиям «сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо прежде». Вместе с тем он выразил сомнение в том, что Россия готова к миру.

«Мир часто является компромиссом. Мы должны быть готовы принять то, что некоторые части возможного мирного соглашения могут не соответствовать нашему чувству справедливости», - сказал Стубб.

Он пообещал сделать «все возможное» для сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Украина является частью свободной и демократической Европы.

«Мы продолжим поддерживать Украину. Мы продолжим искать решения. Вместе с нашими союзниками мы сделаем все возможное, чтобы Россия больше никогда не нападала ни на одного из своих соседей», - сказал президент Финляндии, добавив, что отношения его страны с Россией изменились навсегда.

Русские принесли американцам украинский беспилотник
Русские принесли американцам украинский беспилотник видео
21:23 281
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
19:20 2249
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив!
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив! видео
17:17 5386
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос; все еще актуально
11:46 3586
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
18:07 4233
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси обновлено 20:22
20:22 4651
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?
16:52 2637
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика; все еще актуально
10:26 3562
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час
15:52 5145
Иран трещит по швам: на улицах революция
Иран трещит по швам: на улицах революция иранский эксперт Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:36 8174
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3 наш комментарий
14:57 5312

ЭТО ВАЖНО

Русские принесли американцам украинский беспилотник
Русские принесли американцам украинский беспилотник видео
21:23 281
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
19:20 2249
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив!
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив! видео
17:17 5386
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос; все еще актуально
11:46 3586
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
18:07 4233
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси обновлено 20:22
20:22 4651
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?
16:52 2637
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика; все еще актуально
10:26 3562
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час
15:52 5145
Иран трещит по швам: на улицах революция
Иран трещит по швам: на улицах революция иранский эксперт Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:36 8174
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3 наш комментарий
14:57 5312
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться