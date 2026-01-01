Финляндия призвала Украину смириться с несправедливостью

Мирное соглашение между Украиной и Россией, вероятно, не во всем будет справедливым. Об этом в новогоднем обращении к народу Финляндии заявил президент страны Александр Стубб.

Он подчеркнул, что Россия ведет против Украины агрессивную войну и действия Москвы являются незаконными и «аморальными». При этом Стубб выразил убеждение, что благодаря международным дипломатическим усилиям «сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо прежде». Вместе с тем он выразил сомнение в том, что Россия готова к миру.

«Мир часто является компромиссом. Мы должны быть готовы принять то, что некоторые части возможного мирного соглашения могут не соответствовать нашему чувству справедливости», - сказал Стубб.

Он пообещал сделать «все возможное» для сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Украина является частью свободной и демократической Европы.

«Мы продолжим поддерживать Украину. Мы продолжим искать решения. Вместе с нашими союзниками мы сделаем все возможное, чтобы Россия больше никогда не нападала ни на одного из своих соседей», - сказал президент Финляндии, добавив, что отношения его страны с Россией изменились навсегда.