Африка встает с колен

Большинство наиболее быстро растущих экономик, темпы увеличения валового внутреннего продукта которых превышает 6%, в 2026 году составят страны Африканского континента. Об этом сообщает телеканал Africanews со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Темпы роста в таких странах, как Руанда, Уганда и Эфиопия, превысят 7%, а Южный Судан и Гвинея выйдут на двузначный рост ВВП за счет бума добычи нефти и минерального сырья.

При этом Африке, по мнению экспертов МВФ, следует уделять внимание влиянию таких негативных факторов, как последствия глобального потепления, политическая нестабильность и высокий внешний долг.

В 2026 году странам континента придется выплатить кредиторам почти $95 млрд. Такие страны, как Кения, вынуждены будут направить на обслуживание внешней задолженности до 20% бюджетных средств. Несмотря на приток иностранных инвестиций, некоторые страны, например ЦАР, останутся в числе наименее электрифицированных на планете.

Русские принесли американцам украинский беспилотник
Русские принесли американцам украинский беспилотник видео
21:23 281
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
19:20 2252
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив!
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив! видео
17:17 5389
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос; все еще актуально
11:46 3586
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
18:07 4234
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси обновлено 20:22
20:22 4653
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?
16:52 2638
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика; все еще актуально
10:26 3563
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час
15:52 5145
Иран трещит по швам: на улицах революция
Иран трещит по швам: на улицах революция иранский эксперт Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:36 8174
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3 наш комментарий
14:57 5312
