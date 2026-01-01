Кому США дадут «Томагавки»?

Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство крылатых ракет Tomahawk. Военное министерство США в рамках обновленного контракта с компанией Raytheon увеличило количество закупаемых Tomahawk до 350 единиц.

Первоначально предполагалось производство всего 131 ракеты. Обновленный контракт оценивается в $785,2 млн.

Поставки для ВМС, армии и Корпуса морской пехоты США, а также для двух зарубежных заказчиков, которые выделяют $500 млн на производство ракет, должны быть завершены в январе 2029 года.