USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Наступает тяжелейший 2026 год…
Новость дня
Наступает тяжелейший 2026 год…

Русские принесли американцам украинский беспилотник

видео
21:23 286

Россия передала представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве материалы с «расшифрованными данными» маршрута и контроллер украинского беспилотника, с помощью которого якобы была предпринята попытка атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, сообщило Минобороны страны.

Ведомство также опубликовало видео со встречей начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игоря Костюкова с представителем аппарата военного атташе посольства США.

Ранее американские разведывательные службы пришли к выводу, что Украина не пыталась атаковать российского президента Владимира Путина или его резиденцию на Валдае, как заявили в России.  

Американская разведка считает, что Украина пыталась ударить по военной цели, которую Киев уже поражал ранее. Цель расположена в том же регионе, что и загородная резиденция президента РФ, но эти объекты находятся далеко друг от друга. Издание не указывает, что за военный объект был целью атаки.

Журналисты намекают, что президент США Дональд Трамп, вероятно, уже в курсе этих разведданных.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп репостнул редакционную статью The New York Post с заголовком «Заявление об «атаке» на Путина показывает, что именно РФ мешает миру». В статье заявляется, что «атаки беспилотников на резиденцию Путина, скорее всего, никогда и не было». 

31 декабря Минобороны России сообщило об атаке украинских дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Александр Романенков отметил, что о готовящемся налете стало известно 28 декабря, около 19:20 по московскому времени, сама атака произошла в ночь на 29-е. Дроны были запущены из Сумской и Черниговской областей Украины и летели к резиденции президента РФ со стороны Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей. 

Русские принесли американцам украинский беспилотник
Русские принесли американцам украинский беспилотник видео
21:23 287
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
19:20 2254
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив!
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив! видео
17:17 5394
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос; все еще актуально
11:46 3586
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
18:07 4239
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси обновлено 20:22
20:22 4660
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?
16:52 2642
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика; все еще актуально
10:26 3563
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час
15:52 5148
Иран трещит по швам: на улицах революция
Иран трещит по швам: на улицах революция иранский эксперт Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:36 8174
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3 наш комментарий
14:57 5313

ЭТО ВАЖНО

Русские принесли американцам украинский беспилотник
Русские принесли американцам украинский беспилотник видео
21:23 287
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
19:20 2254
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив!
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив! видео
17:17 5394
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос; все еще актуально
11:46 3586
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
18:07 4239
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси
Иранцы устали это терпеть: повалили статую Раиси обновлено 20:22
20:22 4660
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?
16:52 2642
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика; все еще актуально
10:26 3563
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час
15:52 5148
Иран трещит по швам: на улицах революция
Иран трещит по швам: на улицах революция иранский эксперт Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:36 8174
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3 наш комментарий
14:57 5313
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться