Словаки решили за Украину

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина «никогда не сможет» стать членом НАТО. Его цитирует словацкое информационное агентство TASR.

«Министр повторил, что Украины в НАТО никогда не будет. По его мнению, у нее будут проблемы и с тем, чтобы быть в Европейском союзе», — говорится в сообщении.

Калиняк добавил, что ЕС «не должен пытаться заменить НАТО», в том числе через инициативы вроде создания единой европейской армии. Он подчеркнул, что союзники должны сосредоточиться на поддержке существующих оборонных механизмов и обеспечении коллективной безопасности.