USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Наступает тяжелейший 2026 год…
Новость дня
Наступает тяжелейший 2026 год…

Огромное количество беспилотников летит на Москву

1 января 2026, 23:17 1055

Более 60 рейсов задерживаются и минимум 10 отменены в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников.

Российские СМИ сообщают уже о 21-м по счету уничтоженном БПЛА.

Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция
1 января 2026, 21:34 1423
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час; все еще актуально
1 января 2026, 15:52 6360
Зеленский о ключевой теме с Турцией
Зеленский о ключевой теме с Турцией обновлено 22:22
1 января 2026, 22:22 2373
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 6315
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3 наш комментарий; все еще актуально
1 января 2026, 14:57 6182
Русские принесли американцам украинский беспилотник
Русские принесли американцам украинский беспилотник видео
1 января 2026, 21:23 2910
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
1 января 2026, 19:20 3628
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив!
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив! видео
1 января 2026, 17:17 6969
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос; все еще актуально
1 января 2026, 11:46 3827
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
1 января 2026, 18:07 5932
Что творится в Иране?
Что творится в Иране? обновлено 23:23; видео
1 января 2026, 23:23 7335

ЭТО ВАЖНО

Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция
1 января 2026, 21:34 1423
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час; все еще актуально
1 января 2026, 15:52 6360
Зеленский о ключевой теме с Турцией
Зеленский о ключевой теме с Турцией обновлено 22:22
1 января 2026, 22:22 2373
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 6315
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3 наш комментарий; все еще актуально
1 января 2026, 14:57 6182
Русские принесли американцам украинский беспилотник
Русские принесли американцам украинский беспилотник видео
1 января 2026, 21:23 2910
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
Нетаньяху вторит Трампу: Азербайджан и Армения...
1 января 2026, 19:20 3628
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив!
Украинские спецслужбы опять переиграли русскую разведку: Капустин жив! видео
1 января 2026, 17:17 6969
Интеллектуал должен вмешаться в политику?
Интеллектуал должен вмешаться в политику? главный вопрос; все еще актуально
1 января 2026, 11:46 3827
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
За что Азербайджан заплатил Армении 400 тысяч евро?
1 января 2026, 18:07 5932
Что творится в Иране?
Что творится в Иране? обновлено 23:23; видео
1 января 2026, 23:23 7335
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться