Огромное количество беспилотников летит на Москву

Более 60 рейсов задерживаются и минимум 10 отменены в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников.
Российские СМИ сообщают уже о 21-м по счету уничтоженном БПЛА.
