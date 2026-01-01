США призвали оставить Тайвань в покое

Администрация Соединенных Штатов призывает материковый Китай прекратить оказывать военное давление на Тайвань. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Действия Китая в военной сфере и его риторика в отношении Тайваня и других стран региона неоправданно усиливают напряженность. Мы призываем Пекин проявлять сдержанность, прекратить оказывать военное давление на Тайвань и вместо этого вступить в конструктивный диалог», - указывается в тексте.

«Соединенные Штаты поддерживают мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статус-кво, в том числе с применением силы или принуждения», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Накануне армия Китая завершила масштабные учения «Миссия справедливости - 2025» в акватории и воздушном пространстве около острова Тайвань. В ходе них проводились боевые стрельбы и отрабатывалась блокада ключевых портов острова.