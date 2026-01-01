USD 1.7000
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год…

США призвали оставить Тайвань в покое

1 января 2026, 23:57 824

Администрация Соединенных Штатов призывает материковый Китай прекратить оказывать военное давление на Тайвань. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Действия Китая в военной сфере и его риторика в отношении Тайваня и других стран региона неоправданно усиливают напряженность. Мы призываем Пекин проявлять сдержанность, прекратить оказывать военное давление на Тайвань и вместо этого вступить в конструктивный диалог», - указывается в тексте.

«Соединенные Штаты поддерживают мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статус-кво, в том числе с применением силы или принуждения», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Накануне армия Китая завершила масштабные учения «Миссия справедливости - 2025» в акватории и воздушном пространстве около острова Тайвань. В ходе них проводились боевые стрельбы и отрабатывалась блокада ключевых портов острова.

В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков обновлено 02:00; видео
02:00 8696
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 383
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 3194
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 3673
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
00:59 850
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
00:31 1029
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция
1 января 2026, 21:34 1960
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час; все еще актуально
1 января 2026, 15:52 6932
Зеленский о ключевой теме с Турцией
Зеленский о ключевой теме с Турцией обновлено 22:22
1 января 2026, 22:22 3133
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 7410
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3 наш комментарий; все еще актуально
1 января 2026, 14:57 6549

