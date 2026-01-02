USD 1.7000
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год…

Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?

Судно, задержанное в Финляндии по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллином, перевозило российскую сталь, подпадающую под санкции Европейского союза.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на финских таможенников.

«Предварительная информация указывает на то, что груз состоял из стальной продукции российского происхождения, на которую распространяются масштабные санкции, введенные против России», - приводит телеканал заявление финской таможни.

В ведомстве указали, что рассматриваемая конструкционная сталь, согласно оценке экспертов, подпадает под секторальные санкции ЕС.

«Ввоз таких товаров, находящихся под санкциями, в ЕС запрещен в соответствии с правилами Евросоюза о санкциях. Мы все еще изучаем применимость законодательства ЕС о санкциях к данному делу», - отмечается в тексте.

Таможенники добавили, что сталь останется конфискованной до выяснения обстоятельств. Таможня уже начала предварительное расследование «с целью начала досудебного разбирательства по факту возможного нарушения санкций».

Накануне правоохранительные органы Финляндии задержали грузовое судно Fitburg, следовавшее из российского Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа. Согласно версии властей, якорь судна повредил телекоммуникационный кабель компании Elisa в Финском заливе. Были арестованы 14 членов экипажа из России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. 

Задержанное судно принадлежит компании Fitburg Shipping Co Ltd, управляемой судоходной компанией Albros Shipping & Trading Ltd с головным офисом в Турции. Однако мажоритарным акционером этой судоходной компании является ключевая фигура в морском судоходстве между Турцией и Россией. 

Albros Shipping & Trading Ltd является одной из крупнейших судоходных компаний Турции. По данным международного коммерческого регистра, основателем и основным владельцем компании является турецкий бизнесмен Раим Алекперов, ему принадлежит в ней доля участия в размере 76%.

Алекперов считается важной фигурой в турецкой судостроительной промышленности, в частности в морском судоходстве между Турцией и Россией. Предположительно, Алекперов является азербайджанцем. Albros Shipping & Trading владеет десятками сухогрузов и танкеров, которые работают на рынках России, Азербайджана и Турции. У компании также есть дочерние предприятия, одно из которых - Albros-Petersburg с офисом в Санкт-Петербурге. Согласно публичной информации, значительная часть судов Albros, по крайней мере ранее, плавала под российским флагом. Суда эксплуатировались российскими моряками.

В настоящее время в отношении Albros Shipping & Trading не введено никаких санкций. Однако ее дочерняя компания в течение последнего десятилетия нарушала санкции в отношении судоходства в Крыму. Так, судно Amur 2515, принадлежащее компании Albros Petersburg Shipping, в 2017 году посетило порт Севастополь.

