Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным

Генерал в отставке и бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что война в Украине не остановится, пока президент РФ Владимир Путин думает, что может победить. Об этом пишет BILD.

По его словам, дипломатические усилия президента США Дональда Трампа «обречены на провал».

«Потому что он никогда не интересовался причинами конфликта. Ни разу он не возложил на Путина ответственность за начало войны. Вместо этого он оказывал давление исключительно на украинскую сторону и полностью принял российский нарратив о том, что российская победа неизбежна», — сказал он.

Генерал считает, что тезис о неминуемой победе Кремля является заблуждением.

«Нельзя забывать: эта война началась в 2014 году. Спустя 11 лет Россия контролирует лишь 20 процентов Украины, а у российской экономики серьезные проблемы. Поэтому я не верю, что украинцы примут сделку, по которой им придется отдать землю, даже не завоеванную россиянами», — отметил Ходжес.

Он уверен, что Украина не обязана соглашаться с американскими требованиями:

«У Трампа сейчас больше нет никаких рычагов давления на Украину, потому что он перестал поставлять то, что США поставляли раньше — по крайней мере, уже не в таких объемах, которые имели бы значение».

Генерал считает, что это позволяет Киеву отстаивать свои интересы. От характера соглашения по Украине также зависит, станет ли война между Россией и другими европейскими странами более или менее вероятной.

«Если будет достигнуто соглашение, при котором боевые действия прекратятся, но Россия продолжит удерживать 20 процентов территории Украины, вести военную экономику и зарабатывать деньги на экспорте нефти, то русские сделают вывод, что у Запада нет воли к сопротивлению», — пояснил Ходжес.

По его словам, это значительно повышает риск для таких стран, как Эстония, а также Латвия, Литва и Молдова.

«Если же удастся добиться справедливого и прочного мирного результата, при котором будет уважаться украинский суверенитет, Украина сможет иметь столько обороны, сколько она хочет и сколько ей нужно, российские военные преступники будут привлечены к ответственности, а Запад выступит единым фронтом, тогда вероятность нового конфликта будет очень низкой», — добавил он.

Ходжес уверен, что решение о завершении войны будет принято исключительно в Москве.

«Война продлится до тех пор, пока Путин не осознает, что он не может победить. Европа должна очень ясно дать понять, что она сделает все необходимое, чтобы помочь Украине добиться успеха, и что она не примет плохую сделку», — заявил генерал.

ЭТО ВАЖНО

