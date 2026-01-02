USD 1.7000
Наступает тяжелейший 2026 год…
Новость дня
Наступает тяжелейший 2026 год…

Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом

о развитии ситуации
Джавад Шабири, автор haqqin.az
01:20

Пятый день подряд Иран живет в режиме нарастающего внутреннего кризиса, который все отчетливее выходит за рамки экономического недовольства, приобретая характер открытого политического вызова системе власти.

Поводом для протестов стал резкий обвал национальной валюты на фоне хронической инфляции и санкционного давления, однако уже в первые сутки протестная повестка сместилась от социально-экономических требований к прямым лозунгам против исламской республики и ее верховного руководства.

Как это водится в Иране, протест против резкого обвала валюты быстро перерос в демонстрации против руководства исламской республики

Зафиксирована по меньшей мере одна подтвержденная гибель протестующего в результате стрельбы сил безопасности. Речь идет о 37-летнем Дариуше Ансари Бахтиярванде, убитом прямым огнем в Поладшахре, в провинции Исфахан. Смерть Бахтиярванда подтвердили как местные полицейские структуры, так и правозащитная организация Hengaw.

Почти одновременно с этим агентство Fars News Agency, традиционно близкое к Корпусу стражей исламской революции, признало, что в городе Лордаган в ходе столкновений между демонстрантами и силами безопасности также есть погибшие. Даже эта скупая формулировка стала косвенным подтверждением того, что силовой сценарий подавления протестов уже запущен.

География демонстраций стремительно расширяется. Акции протеста и гражданского неповиновения охватили Тегеран, Мешхед, Шираз, Арак, Баболь, Керманшах и Марвадашт. В столице ИРИ к протестам присоединились торговцы центрального оптового рынка фруктов и овощей - шаг, который для Ирана, где базар традиционно считается одним из столпов социально-политической стабильности, имеет особое символическое значение. Лозунги, звучащие с улиц, все чаще выходят за рамки экономической критики…

В университетских городах протест приобрел отчетливо политическую окраску. Студенты Университета Фердоуси в Мешхеде и Университета Хайяма скандировали лозунги против исламской республики, а в ряде городов, включая Керманшах и Марвадашт, зазвучали монархические призывы - «Джавед-шах» («Да здравствует король») и прямые требования отстранения верховного лидера Али Хаменеи.

В ряде городов, включая Керманшах и Марвадашт, зазвучали монархические призывы - «Джавед-шах» («Да здравствует король») и прямые требования отстранения верховного лидера Али Хаменеи

В провинции Фарс, по сообщениям местных источников, были арестованы по меньшей мере 20 человек, большинство из которых моложе 18 лет, что указывает на активное вовлечение молодежи.

На этом фоне президент ИРИ Масуд Пезешкиан сделал заявление, которое многие в Иране и за его пределами расценили как попытку перехватить инициативу и одновременно дистанцироваться от ответственности. Президент публично предупредил, что, если правительство не сумеет решить проблемы жизнеобеспечения граждан, то, «согласно Корану», высокопоставленных чиновников ждет наказание в аду.

Одновременно Пезешкиан объявил о прекращении практики предоставления долларов по льготному курсу, которая годами рассматривалась как один из главных источников системной коррупции.

Президент Масуд Пезешкиан публично предупредил, что, если правительство не сумеет решить проблемы жизнеобеспечения граждан, то, «согласно Корану», высокопоставленных чиновников ждет наказание в аду

Тем не менее в условиях уличных протестов и фактического кризиса доверия подобные заявления выглядят, скорее, запоздалыми, чем переломными.

Резонанс протестов вышел далеко за пределы Ирана. Лауреат Нобелевской премии мира Ширин Абади заявила, что надеется увидеть в 2026 году конец исламской республики, напомнив, что только в 2025-м, по официальным данным, в стране было казнено около двух тысяч человек. Абади охарактеризовала эту цифру как прямое свидетельство беспрецедентных масштабов государственного насилия и деградации правовой системы.

Не заставила себя ждать и международная реакция. Персидскоязычный аккаунт Госдепартамента США заявил в социальной сети X, что нынешний кризис стал следствием репрессий и неэффективного управления, призвав положить конец «циклу страданий» иранского народа.

Народ отвергает правительство, направляющее государственные ресурсы на поддержку ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов, в то время как собственная экономика страны стремительно рушится

Бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что экономика Ирана была разрушена «аятоллой и его окружением», а происходящие протесты, по его словам, впервые за долгое время дают надежду на реальные перемены.

Народ отвергает правительство, направляющее государственные ресурсы на поддержку ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов, в то время как собственная экономика страны стремительно рушится.

В совокупности происходящее указывает на качественно новый этап иранского внутреннего кризиса. Экономический шок стал лишь детонатором, запустившим накопившееся недовольство политической системой, социальной несправедливостью и приоритетами власти.

Жесткая реакция силовых структур, противоречивые заявления президента и растущая международная вовлеченность лишь усиливают ощущение, что Иран входит в период высокой турбулентности, исход которой будет иметь последствия далеко за пределами исламской республики.

В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков обновлено 02:00; видео
02:00 8702
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 384
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 3196
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 3674
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
00:59 851
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
00:31 1031
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция
1 января 2026, 21:34 1960
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час; все еще актуально
1 января 2026, 15:52 6933
Зеленский о ключевой теме с Турцией
Зеленский о ключевой теме с Турцией обновлено 22:22
1 января 2026, 22:22 3134
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 7412
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3
Нетаньяху проиграл Эрдогану: 0:3 наш комментарий; все еще актуально
1 января 2026, 14:57 6550

