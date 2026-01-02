USD 1.7000
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год…

Сам себя не похвалишь…

Польский премьер-министр Дональд Туск в новогоднем обращении посоветовал Европе и европейцам брать пример с его страны. Туск заявил, что очень гордится своей страной и ее достижениями.

Среди «десяти из тысячи» причин гордиться Польшей, названных премьер-министром, были, в частности, «безопасная и герметичная восточная граница» и «ответственная и жесткая политика в отношении предоставления убежища». «Пример для подражания для всей Европы, который привел более чем к 90-процентному снижению количества мигрантов, пересекающих наши границы», — добавил он.

Туск также назвал польскую армию «крупнейшей современной армией в Европейском союзе», благодаря которой Польша и Европа защищены «от Востока». Он упомянул и «эффективную политику борьбы с преступностью», благодаря которой Польша преследует, в частности, диверсантов, направленных россиянами.

Премьер-министр также говорил о поддержке, оказанной двум миллионам украинцев, прибывших в Польшу после нападения России на Украину.

«Я имею все основания гордиться Польшей. И мои лучшие новогодние пожелания для Европы и европейцев звучат так: будьте как Польша — энергичными, смелыми и безопасными. Удачи», — завершил свою речь Туск.

