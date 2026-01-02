Дейр-эль-Балах (Сектор Газа). Дети греются у песчаной скульптуры художника Язеда Абу Джарада

Пекин (Китай). Женщина позирует на праздновании Нового года у Великой Китайской стены

Нью-Йорк (США). Зохран Мамдани принимает присягу в качестве мэра в сопровождении генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и своей жены Рамы Дуваджи, которая держит в руках Коран

Нонтхабури (Таиланд). Верующие ложатся в гробы, чтобы помолиться в рамках ритуала, который, как считается, избавляет их от несчастья и приносит новое начало в новом году

Рио-де-Жанейро (Бразилия). Женщины отмечают наступление Нового года на пляже Копакабана

Одесса (Украина). Пожарные борются с огнем, вызванным российским авиаударом