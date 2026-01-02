USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Верующие ложатся в гробы

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:49 288

Дейр-эль-Балах (Сектор Газа). Дети греются у песчаной скульптуры художника Язеда Абу Джарада

Пекин (Китай). Женщина позирует на праздновании Нового года у Великой Китайской стены

Нью-Йорк (США). Зохран Мамдани принимает присягу в качестве мэра в сопровождении генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и своей жены Рамы Дуваджи, которая держит в руках Коран

Нонтхабури (Таиланд). Верующие ложатся в гробы, чтобы помолиться в рамках ритуала, который, как считается, избавляет их от несчастья и приносит новое начало в новом году

Рио-де-Жанейро (Бразилия). Женщины отмечают наступление Нового года на пляже Копакабана

Одесса (Украина). Пожарные борются с огнем, вызванным российским авиаударом

Токио (Япония). В буддийском храме Дзодзёдзи через несколько минут после наступления Нового года люди сжигают старые новогодние обещания

Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 289
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия! наш комментарий
03:19 469
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой? наша корреспонденция
03:05 474
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации
01:20 2578
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 909
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 3774
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 3857
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
00:59 1361
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
00:31 1494
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция
1 января 2026, 21:34 2255
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час; все еще актуально
1 января 2026, 15:52 7111

ЭТО ВАЖНО

Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 289
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия! наш комментарий
03:19 469
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой? наша корреспонденция
03:05 474
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации
01:20 2578
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 909
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 3774
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 3857
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
00:59 1361
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
00:31 1494
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция
1 января 2026, 21:34 2255
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час; все еще актуально
1 января 2026, 15:52 7111
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться