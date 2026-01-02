USD 1.7000
Экс-президента Бразилии вернули в тюрьму

04:25 241

Экс-президент Бразилии (2019-2022), ярый трампист Жаир Болсонару выписан из больницы после перенесенной в декабре операции. Политика вернули в тюрьму в Бразилиа, где он продолжит отбывать тюремный срок по делу о государственном перевороте. Об этом сообщает бразильское издание O Globo.

70-летний Болсонару перенес операцию по удалению паховой грыжи. Медики также отметили, что хроническую икоту, беспокоившую экс-лидера, удалось купировать медикаментозным путем.

Болсонару продолжит отбывать срок

Ранее Федеральный верховный суд Бразилии разрешил плановую госпитализацию экс-президента с условием его возвращения в место заключения после выписки. При этом судья Алешандри ди Морайс отказался удовлетворить ходатайство адвокатов политика о замене тюремного срока на домашний арест.

Болсонару ранее приговорен к более чем 27 годам лишения свободы.

Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 935
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия! наш комментарий
03:19 1135
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой? наша корреспонденция
03:05 889
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации
01:20 3488
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 1189
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 4150
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 3972
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
00:59 1684
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
00:31 1771
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция
1 января 2026, 21:34 2426
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час; все еще актуально
1 января 2026, 15:52 7251

