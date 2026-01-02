Экс-президента Бразилии вернули в тюрьму

Экс-президент Бразилии (2019-2022), ярый трампист Жаир Болсонару выписан из больницы после перенесенной в декабре операции. Политика вернули в тюрьму в Бразилиа, где он продолжит отбывать тюремный срок по делу о государственном перевороте. Об этом сообщает бразильское издание O Globo.

70-летний Болсонару перенес операцию по удалению паховой грыжи. Медики также отметили, что хроническую икоту, беспокоившую экс-лидера, удалось купировать медикаментозным путем.