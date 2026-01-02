Бесплатная трансплантация костного мозга в Азербайджане

Трансплантация костного мозга - один из ключевых методов лечения тяжёлых онкологических и гематологических заболеваний. При таких патологиях снижается способность костного мозга вырабатывать полноценные клетки крови, что приводит к постоянной усталости, анемии, частым инфекциям, болям в костях и лихорадке. В подобных случаях трансплантация костного мозга становится одним из наиболее эффективных способов лечения.

С 2024 года по настоящее время в рамках обязательного медстрахования проведено более 20 трансплантаций костного мозга. Если раньше такая операция чаще выполнялась за рубежом и была крайне дорогостоящей, то сегодня она проводится в Национальном центре гематологии и переливания крови Министерства здравоохранения и покрывается обязательным медицинским страхованием.

Это значительно повышает доступность современной высокотехнологичной помощи внутри страны и снижает финансовую нагрузку на граждан. Пациентам, нуждающимся в данной операции, необходимо сначала обратиться в Координационный центр донорства и трансплантации органов. После подачи необходимых документов гражданин направляется в профильное медицинское учреждение на основании заключения врача, все услуги оказываются в рамках обязательного медицинского страхования.