Бесплатная трансплантация костного мозга в Азербайджане

Трансплантация костного мозга - один из ключевых методов лечения тяжёлых онкологических и гематологических заболеваний. При таких патологиях снижается способность костного мозга вырабатывать полноценные клетки крови, что приводит к постоянной усталости, анемии, частым инфекциям, болям в костях и лихорадке. В подобных случаях трансплантация костного мозга становится одним из наиболее эффективных способов лечения.
С 2024 года по настоящее время в рамках обязательного медстрахования проведено более 20 трансплантаций костного мозга. Если раньше такая операция чаще выполнялась за рубежом и была крайне дорогостоящей, то сегодня она проводится в Национальном центре гематологии и переливания крови Министерства здравоохранения и покрывается обязательным медицинским страхованием.
Это значительно повышает доступность современной высокотехнологичной помощи внутри страны и снижает финансовую нагрузку на граждан. Пациентам, нуждающимся в данной операции, необходимо сначала обратиться в Координационный центр донорства и трансплантации органов. После подачи необходимых документов гражданин направляется в профильное медицинское учреждение на основании заключения врача, все услуги оказываются в рамках обязательного медицинского страхования.
Перед операцией проводится комплексная диагностика, включающая общий и биохимический анализ крови, иммунологические исследования, биопсию костного мозга, HLA-типирование для оценки совместимости донора и реципиента, а также инструментальные обследования - КТ и МРТ.
В рамках обязательного медицинского страхования покрываются диагностические обследования, хирургическое вмешательство (как для донора, так и для реципиента), лекарственные препараты, медицинские расходные материалы, а также питание. Важно отметить, что трансплантация проводится исключительно по назначению врача.
Существует два вида трансплантации костного мозга: 1. Аутологичная - пересадка собственных клеток пациента; 2. Аллогенная - пересадка клеток от совместимого донора. Во время операции пациент находится в стерильных условиях, где проводится пересадка новых клеток. Приживление нового костного мозга контролируется в течение последующих 2–3 недель. В этот период пациенты находятся в специальных палатах с современной вентиляционной системой на протяжении 45–60 дней.
После операции пациенты остаются под медицинским наблюдением до 2 лет. По данным специалистов, у большинства пациентов после трансплантации достигается длительная ремиссия и значительно улучшается качество жизни.