Мадуро хочет говорить с Трампом

Правительство Венесуэлы готово обсуждать с США соглашение по борьбе с наркоторговлей и инвестиции в нефтяной сектор. Об этом заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

"Я думаю, что нужно начать говорить серьезно, опираясь на факты. Правительство США знает - потому что мы говорили это многим их представителям - что если они хотят всерьез обсудить соглашение по борьбе с наркотрафиком, то мы готовы. Если им нужна венесуэльская нефть, то Венесуэла готова к американским инвестициям, таким как Chevron, когда они захотят", - сказал он в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

Мадуро также в очередной раз заявил, что обвинения Вашингтона о недостаточной борьбе с производством наркотиков в отношении Каракаса безосновательны. "Поскольку они не могут обвинить Венесуэлу в наличии оружия массового уничтожения, атомных бомб или химического оружия, они придумали это обвинение, хотя сами США понимают, что оно ложное", - сказал Мадуро.