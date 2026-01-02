USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Мадуро хочет говорить с Трампом

04:33 315

Правительство Венесуэлы готово обсуждать с США соглашение по борьбе с наркоторговлей и инвестиции в нефтяной сектор. Об этом заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

"Я думаю, что нужно начать говорить серьезно, опираясь на факты. Правительство США знает - потому что мы говорили это многим их представителям - что если они хотят всерьез обсудить соглашение по борьбе с наркотрафиком, то мы готовы. Если им нужна венесуэльская нефть, то Венесуэла готова к американским инвестициям, таким как Chevron, когда они захотят", - сказал он в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

Мадуро также в очередной раз заявил, что обвинения Вашингтона о недостаточной борьбе с производством наркотиков в отношении Каракаса безосновательны. "Поскольку они не могут обвинить Венесуэлу в наличии оружия массового уничтожения, атомных бомб или химического оружия, они придумали это обвинение, хотя сами США понимают, что оно ложное", - сказал Мадуро.

Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 938
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия! наш комментарий
03:19 1136
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой? наша корреспонденция
03:05 892
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации
01:20 3490
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 1190
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 4151
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 3973
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
Генерал Бен Ходжес назвал мирный план Трампа бессмысленным
00:59 1684
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
Что перевозило задержанное в Финляндии судно с азербайджанцами?
00:31 1771
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция
1 января 2026, 21:34 2426
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре
Российские пограничники задержали американского журналиста в Зангезурском коридоре главное на этот час; все еще актуально
1 января 2026, 15:52 7251

ЭТО ВАЖНО

