Новость дня
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1

Россия направила США дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование танкера Bella 1, который Вашингтон пытается задержать в рамках ограничений на перевозки венесуэльской нефти, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По сведениям газеты, обращение было направлено в Госдепартамент поздним вечером 31 декабря, его также получили в Совете национальной безопасности Белого дома.

Американские власти на протяжении почти двух недель отслеживают движение танкера. Судно вышло из Ирана и следовало за нефтью в Венесуэлу, когда в Карибском море американские военные предприняли попытку его задержания. В Береговой охране заявили, что танкер шел без национального флага, а у ведомства имелся ордер на его арест, поскольку судно включено в санкционные списки США.

Экипаж Bella 1, в составе которого преимущественно находятся выходцы из России, Индии и Украины, отказался выполнять требования американской стороны, не допустил представителей Береговой охраны США на борт и развернул судно обратно в Атлантический океан. 30 декабря The New York Times сообщила, что на корпусе танкера был изображен российский флаг – таким образом, по данным газеты, члены экипажа пытаются «претендовать на защиту со стороны России».

Издание также отметило, что танкер был переименован и внесен в Российский морской регистр судоходства. В настоящее время судно зарегистрировано под названием Marinera. Согласно данным реестра, оно ходит под российским флагом и имеет порт приписки Сочи.

При этом, как сообщил американский чиновник, власти США по-прежнему считают, что танкер не относится к юрисдикции какого-либо государства, указывая на то, что изначально он следовал под «ложным флагом».

Президент США Дональд Трамп 17 декабря объявил о введении полной блокады всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и следующих в Венесуэлу или из нее, обвинив лидера республики Николаса Мадуро в «краже американских активов», нефти и земли. Он заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранить нефть, изъятую с захваченных судов. В декабре американские силы задержали два судна – танкер Skipper и супертанкер Centuries с 2 млн барр. сырой нефти.

