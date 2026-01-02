USD 1.7000
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Иран предлагает свое оружие за криптовалюту

Экспортный центр Минобороны Ирана Mindex предложил иностранным правительствам контракты на поставку передовых систем вооружения с оплатой в криптовалюте и иранскими риалами. Также ведомство готово заключать бартерные сделки, сообщает Financial Times со ссылкой на материалы центра.

Газета отмечает, что это один из первых известных случаев, когда государство публично заявляет о готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегической военной техники. Таким образом, власти стремятся обойти западные финансовые ограничения.

По утверждению Mindex, он сотрудничает с 30–35 странами. В каталог экспортных вооружений входят баллистические ракеты Emad, дроны Shahed, корабли класса Shahid Soleimani и системы ПВО малой дальности.

