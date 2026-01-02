USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Дочь известного актера нашли мертвой в отеле

10:28 910

Дочь актера Томми Ли Джонса, 34-летнюю Викторию, нашли мертвой в одном из отелей Калифорнии, сообщают TMZ со ссылкой на правоохранительные органы и NBC Bay со ссылкой на источник.

По словам источника TMZ, тело женщины обнаружили утром 1 января в гостинице Fairmont San Francisco. Около 4 утра в отель прибыла полиция, позднее — парамедики и судебно-медицинский эксперт. Причина смерти пока не установлена. Расследованием занимается полицейское управление Сан-Франциско.

Виктория — одна из двух детей Томми Ли Джонса и его бывшей жены, фотографа Кимберли Клоугли. У пары также есть 43-летний сын Остин Джонс. Девушка начала сниматься в кино в юном возрасте, отмечает People. В 2002 году она сыграла в фильме «Люди в черном 2», где, помимо ее отца, одну из главных ролей исполнил Уилл Смит. Также она участвовала в съемках популярного подросткового сериала «Холм одного дерева».

«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 333
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 452
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 555
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 1139
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 3758
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия! наш комментарий
03:19 3945
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой? наша корреспонденция
03:05 2814
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации
01:20 7736
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 2492
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 5655
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 4398

ЭТО ВАЖНО

«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 333
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 452
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 555
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 1139
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 3758
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия! наш комментарий
03:19 3945
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой? наша корреспонденция
03:05 2814
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации
01:20 7736
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 2492
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 5655
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 4398
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться