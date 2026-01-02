USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии

10:27 555

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями швейцарскому коллеге Ги Пармелену в связи с гибелью людей при пожаре на курорте Кран-Монтана. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Глубоко опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в Кран-Монтане. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования вам, семьям и близким погибших, всему народу Швейцарии, желаю выздоровления пострадавшим», – говорится в письме.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в центральной части Швейцарии. В результате происшествия погибли около 40 человек, еще порядка 115 получили травмы.

«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 335
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 452
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 556
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 1139
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 3759
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия! наш комментарий
03:19 3946
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой? наша корреспонденция
03:05 2815
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации
01:20 7738
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 2492
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 5657
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 4398

ЭТО ВАЖНО

«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 335
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 452
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 556
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 1139
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 3759
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия! наш комментарий
03:19 3946
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой? наша корреспонденция
03:05 2815
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации
01:20 7738
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 2492
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 5657
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 4398
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться