«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями швейцарскому коллеге Ги Пармелену в связи с гибелью людей при пожаре на курорте Кран-Монтана. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Глубоко опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в Кран-Монтане. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования вам, семьям и близким погибших, всему народу Швейцарии, желаю выздоровления пострадавшим», – говорится в письме.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в центральной части Швейцарии. В результате происшествия погибли около 40 человек, еще порядка 115 получили травмы.