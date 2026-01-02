НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область

Украинские беспилотники в ночь на пятницу, 2 января, атаковали Самарскую область, вероятной целью удара стали нефтеперерабатывающие объекты в Новокуйбышевске, сообщает агентство «Униан».

По сообщениям российских СМИ, в ночное время над городом была слышна серия взрывов, после чего в одном из районов возник пожар. Очевидцы сообщили, что насчитали более десяти мощных хлопков.

Телеграм-канал Exilenova+ высказал предположение, что ударные беспилотники были нацелены на два нефтеперерабатывающих предприятия – Новокуйбышевский и Куйбышевский НПЗ.

О поражении нефтеперерабатывающего завода в Самарской области также заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. «Ночью был атакован НПЗ. Второй НПЗ за первые сутки года», – написал он.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в течение ночи средствами противовоздушной обороны над Самарской областью якобы были уничтожены 20 беспилотников. В общей сложности, как отмечает российское ведомство, за ночь обезврежено 66 дронов.





