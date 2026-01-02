USD 1.7000
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область

видео
10:35 454

Украинские беспилотники в ночь на пятницу, 2 января, атаковали Самарскую область, вероятной целью удара стали нефтеперерабатывающие объекты в Новокуйбышевске, сообщает агентство «Униан».

По сообщениям российских СМИ, в ночное время над городом была слышна серия взрывов, после чего в одном из районов возник пожар. Очевидцы сообщили, что насчитали более десяти мощных хлопков.

Телеграм-канал Exilenova+ высказал предположение, что ударные беспилотники были нацелены на два нефтеперерабатывающих предприятия – Новокуйбышевский и Куйбышевский НПЗ.

О поражении нефтеперерабатывающего завода в Самарской области также заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. «Ночью был атакован НПЗ. Второй НПЗ за первые сутки года», – написал он.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в течение ночи средствами противовоздушной обороны над Самарской областью якобы были уничтожены 20 беспилотников. В общей сложности, как отмечает российское ведомство, за ночь обезврежено 66 дронов.


«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 336
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 455
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 556
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 1141
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 3760
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия! наш комментарий
03:19 3947
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой? наша корреспонденция
03:05 2815
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации
01:20 7740
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 2492
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 5658
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 4398

