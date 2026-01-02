USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

«Я принимаю большую дозу»: Трамп об аспирине и синяках

10:42 401

Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью газете The Wall Street Journal, что ежедневно принимает аспирин в дозировке, превышающей рекомендации врачей, связав с этим появление синяков на руках, что привлекло внимание к состоянию его здоровья.

«Они говорят, что аспирин полезен для разжижения крови, а я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я принимаю большую (дозу), но делаю это уже много лет, и это действительно вызывает синяки», – рассказал 79-летний Трамп, объясняя, почему он принимает увеличенную дозу.

Личный врач президента США доктор Шон Барбабелла сообщил изданию, что Трамп ежедневно принимает 325 мг аспирина.

Синяки на правой руке Трампа наблюдались и ранее – об этом, в частности, сообщал телеканал CNN еще до его возвращения в Белый дом. Однако повышенное внимание к этому факту возникло после того, как президент начал пытаться скрывать их с помощью плотного макияжа и бинтов.

Согласно информации клиники Майо, низкая доза аспирина, способная снизить риск сердечного приступа или инсульта, составляет от 75 до 100 мг, при этом чаще всего рекомендуется 81 мг. В клинике также уточняют, что при аспириновой терапии суточная дозировка обычно находится в диапазоне от 75 до 325 мг. Аспирин способствует разжижению крови и может препятствовать образованию тромбов, однако одновременно повышает риск чрезмерных кровотечений. В последние годы медицинские учреждения США все чаще отказываются от рекомендаций по ежедневному приему аспирина для многих взрослых пациентов, указывая, что потенциальный вред может превышать пользу, а некоторые специалисты советуют полностью прекращать такую терапию после достижения 70-летнего возраста.

В четверг Барбабелла заявил, что Трамп «остается в исключительно хорошем состоянии здоровья».

«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 338
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 455
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 557
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 1143
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 3762
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия! наш комментарий
03:19 3947
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой? наша корреспонденция
03:05 2816
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации
01:20 7741
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 2492
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 5658
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 4398

ЭТО ВАЖНО

«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 338
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 455
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 557
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 1143
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 3762
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия!
Израиль открывает новый фронт против Турции: Сербия! наш комментарий
03:19 3947
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой?
Великобритания ответит на вопрос: был ли подбит самолет генерала над Анкарой? наша корреспонденция
03:05 2816
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации
01:20 7741
Сам себя не похвалишь…
Сам себя не похвалишь…
01:39 2492
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий
1 января 2026, 22:33 5658
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане
Сенсационный «Карабах» в Лиге чемпионов, UFC в Баку, Игры СНГ в Азербайджане Чем запомнился спортивный 2025 год?; все еще актуально
1 января 2026, 16:52 4398
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться