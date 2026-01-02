«Я принимаю большую дозу»: Трамп об аспирине и синяках

Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью газете The Wall Street Journal, что ежедневно принимает аспирин в дозировке, превышающей рекомендации врачей, связав с этим появление синяков на руках, что привлекло внимание к состоянию его здоровья.

«Они говорят, что аспирин полезен для разжижения крови, а я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я принимаю большую (дозу), но делаю это уже много лет, и это действительно вызывает синяки», – рассказал 79-летний Трамп, объясняя, почему он принимает увеличенную дозу.

Личный врач президента США доктор Шон Барбабелла сообщил изданию, что Трамп ежедневно принимает 325 мг аспирина.

Синяки на правой руке Трампа наблюдались и ранее – об этом, в частности, сообщал телеканал CNN еще до его возвращения в Белый дом. Однако повышенное внимание к этому факту возникло после того, как президент начал пытаться скрывать их с помощью плотного макияжа и бинтов.

Согласно информации клиники Майо, низкая доза аспирина, способная снизить риск сердечного приступа или инсульта, составляет от 75 до 100 мг, при этом чаще всего рекомендуется 81 мг. В клинике также уточняют, что при аспириновой терапии суточная дозировка обычно находится в диапазоне от 75 до 325 мг. Аспирин способствует разжижению крови и может препятствовать образованию тромбов, однако одновременно повышает риск чрезмерных кровотечений. В последние годы медицинские учреждения США все чаще отказываются от рекомендаций по ежедневному приему аспирина для многих взрослых пациентов, указывая, что потенциальный вред может превышать пользу, а некоторые специалисты советуют полностью прекращать такую терапию после достижения 70-летнего возраста.

В четверг Барбабелла заявил, что Трамп «остается в исключительно хорошем состоянии здоровья».