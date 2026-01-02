Силы обороны Украины испытывают серьезное давление на юге страны, где они уступают по численности российским подразделениям, продвинувшимся за последние недели на значительной территории. Об этом сообщает агентство «Униан».

Как сообщил в комментарии телеканалу CNN один из офицеров Службы безопасности Украины с позывным «Банкир», россияне продвинулись по открытым участкам местности сразу в нескольких районах Запорожской области. Он отметил, что обстановка в регионе остается напряженной.

«Российская сторона пытается укрепить свои позиции в переговорах, пытаясь захватить больше территории», – сказал он.

По словам «Банкира», российская армия направляет небольшие пехотные группы, стремясь выйти к наименее защищенным позициям ВСУ. Он также уточнил, что наиболее ожесточенные боестолкновения фиксируются в районе Гуляйполя и на прилегающих к нему участках.

Аналитики проекта DeepState в беседе с журналистами сообщили, что украинские военные по-прежнему удерживают позиции в отдельных частях Гуляйполя. Вместе с тем, по их оценке, территория фактически превратилась в «серую зону», где у российских сил кратное превосходство в численности личного состава.

Эксперты также указали, что создание и укрепление оборонительных рубежей в черте города осложнялось его низинным рельефом.

«Украинские войска могут остаться только в западной части Гуляйполя. В этих условиях Гуляйполе, как и Покровск, возможно, уже фактически захвачен. Эти войска долгое время удерживали свои позиции и понесли чрезвычайно тяжелые потери за последние месяцы, но не были отправлены в тыл для отдыха и восстановления», – рассказали журналистам аналитики организации The Conflict Intelligence Team.