Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?

Силы обороны Украины испытывают серьезное давление на юге страны, где они уступают по численности российским подразделениям, продвинувшимся за последние недели на значительной территории. Об этом сообщает агентство «Униан».

Как сообщил в комментарии телеканалу CNN один из офицеров Службы безопасности Украины с позывным «Банкир», россияне продвинулись по открытым участкам местности сразу в нескольких районах Запорожской области. Он отметил, что обстановка в регионе остается напряженной.

«Российская сторона пытается укрепить свои позиции в переговорах, пытаясь захватить больше территории», – сказал он.

По словам «Банкира», российская армия направляет небольшие пехотные группы, стремясь выйти к наименее защищенным позициям ВСУ. Он также уточнил, что наиболее ожесточенные боестолкновения фиксируются в районе Гуляйполя и на прилегающих к нему участках.

Аналитики проекта DeepState в беседе с журналистами сообщили, что украинские военные по-прежнему удерживают позиции в отдельных частях Гуляйполя. Вместе с тем, по их оценке, территория фактически превратилась в «серую зону», где у российских сил кратное превосходство в численности личного состава.

Эксперты также указали, что создание и укрепление оборонительных рубежей в черте города осложнялось его низинным рельефом.

«Украинские войска могут остаться только в западной части Гуляйполя. В этих условиях Гуляйполе, как и Покровск, возможно, уже фактически захвачен. Эти войска долгое время удерживали свои позиции и понесли чрезвычайно тяжелые потери за последние месяцы, но не были отправлены в тыл для отдыха и восстановления», – рассказали журналистам аналитики организации The Conflict Intelligence Team.

