Почему Трамп не спешит давать Украине гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп вряд ли не пойдет на предоставление Украине запрашиваемых гарантий безопасности. Об этом написал экс-советник по национальной безопасности бывшего вице-президента США Камалы Харрис Филипп Гордон в статье для The New York Times.

«Неустанное стремление Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности... в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным», – отмечает Гордон.



По оценке автора, сомнения в готовности Трампа предоставить Украине гарантии безопасности во многом связаны с тем, что он ранее не демонстрировал стремления к прямому противостоянию с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сомнения в готовности господина Трампа выполнить американские гарантии безопасности для Украины начинаются с того, что, несмотря на периодические угрозы сделать это, он никогда не проявлял ни малейшего желания напрямую противостоять России», – говорится в материале.

Кроме того, за год пребывания у власти Трамп сократил объемы военной и финансовой помощи Киеву и неоднократно заявлял о намерении расширять сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.

Также отмечается, что в проекте соглашения, обсуждавшемся США и Украиной, действие новых гарантий безопасности предполагалось лишь в случае умышленного и затяжного нападения. Такие формулировки, указывается в материале, фактически оставляют американскому президенту возможность отказаться от выполнения обязательств, если он расценит атаку как ограниченную, непреднамеренную или краткосрочную.