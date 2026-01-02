Кто стал богаче всех за год среди российских предпринимателей

Совокупное состояние самых богатых предпринимателей России с начала 2025 года выросло на $23,818 млрд, следует из данных «Индекса миллиардеров» Bloomberg, формируемого, в частности, с учетом динамики котировок акций компаний.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, владелец доли в крупнейшем российском производителе железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов за отчетный период увеличил капитал на $6,04 млрд, в результате чего его состояние достигло $19,3 млрд. Состояние основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова, в свою очередь, выросло на $4,75 млрд и составило $7,88 млрд.

Положительную динамику показал и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, чье состояние в 2025 году увеличилось на $3,38 млрд, до $14,4 млрд. Основательница Wildberries и глава РВБ – объединенной компании Wildberries и Russ – Татьяна Ким за тот же период заработала $515 млн, увеличив капитал до $7,89 млрд.

Наиболее значительное сокращение состояния зафиксировано у бизнесмена Михаила Фридмана, чьи активы подешевели на $4,7 млрд и оцениваются в $10,1 млрд.

Bloomberg публикует Bloomberg Billionaires Index с марта 2012 года – в рейтинг включены данные о состоянии 500 самых богатых людей мира.