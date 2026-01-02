USD 1.7000
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

«США придут на помощь»: Трамп сделал жесткое заявление по Ирану

видео; обновлено 12:19
12:19

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов поддержать мирных участников протестов в Иране в случае продолжения расправ над ними.

«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, США придут им (протестующим) на помощь», – написал Трамп в Truth Social. 

Тем временем издание Iran International сообщает, что один из участников демонстраций был застрелен представителями иранских сил безопасности в ходе протестов в городе Мервдеште.

Погибшим оказался житель города Хододад Шарифи Монфаред. Он был убит накануне во время акций протеста на улице Талегани. Мужчина был женат и воспитывал двоих детей.

11:23

Находящийся в эмиграции наследный принц Ирана Реза Пехлеви выразил поддержку участникам протестов в стране и почтил память погибших в ходе последних демонстраций, призвав иранцев оставаться «едиными на пути к свободе» страны. Об этом пишет Iran International.

В обращении, опубликованном в соцсети X, Пехлеви приветствовал демонстрантов, «мужественно выступающих по всему Ирану», перечислив ряд провинций, – от Лурестана и Чехармехаль и Бахтиари до Тегерана, Хорасана и Хормозгана. По его словам, происходящее является частью исторического процесса.

«Вы творите историю – историю, написанную мужеством, солидарностью и решимостью нации, возвращающей себе свою страну», – написал он.

Говоря о людях, погибших за последние два дня, Пехлеви подчеркнул, что их имена и память «навсегда останутся в национальном сознании». Он призвал иранцев как внутри страны, так и за ее пределами почтить их память, чтобы показать, что «их путь и их цель разделяются всеми».

В завершение обращения Пехлеви выступил с призывом к стойкости и сплоченности. «Оставайтесь едины. Сфокусируйтесь на цели. Победа будет за нами», – говорится в заявлении иранского принца.

Также сообщается, что в городе Лали в провинции Хузестан на юго-западе Ирана протестующие подожгли памятник командующему Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани накануне годовщины его гибели в результате удара американского беспилотника в 2020 году.

Власти Ирана утверждают, что после ввода дополнительных сил протесты в большинстве городов прекращены, города взяты под контроль силовиков и Корпуса стражей исламской революции. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 5 человек, более 20 пострадали.

Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49

