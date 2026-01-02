«США придут на помощь»: Трамп сделал жесткое заявление по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов поддержать мирных участников протестов в Иране в случае продолжения расправ над ними. «Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, США придут им (протестующим) на помощь», – написал Трамп в Truth Social. Тем временем издание Iran International сообщает, что один из участников демонстраций был застрелен представителями иранских сил безопасности в ходе протестов в городе Мервдеште. Погибшим оказался житель города Хододад Шарифи Монфаред. Он был убит накануне во время акций протеста на улице Талегани. Мужчина был женат и воспитывал двоих детей.

Находящийся в эмиграции наследный принц Ирана Реза Пехлеви выразил поддержку участникам протестов в стране и почтил память погибших в ходе последних демонстраций, призвав иранцев оставаться «едиными на пути к свободе» страны. Об этом пишет Iran International.

В обращении, опубликованном в соцсети X, Пехлеви приветствовал демонстрантов, «мужественно выступающих по всему Ирану», перечислив ряд провинций, – от Лурестана и Чехармехаль и Бахтиари до Тегерана, Хорасана и Хормозгана. По его словам, происходящее является частью исторического процесса. «Вы творите историю – историю, написанную мужеством, солидарностью и решимостью нации, возвращающей себе свою страну», – написал он. Говоря о людях, погибших за последние два дня, Пехлеви подчеркнул, что их имена и память «навсегда останутся в национальном сознании». Он призвал иранцев как внутри страны, так и за ее пределами почтить их память, чтобы показать, что «их путь и их цель разделяются всеми». В завершение обращения Пехлеви выступил с призывом к стойкости и сплоченности. «Оставайтесь едины. Сфокусируйтесь на цели. Победа будет за нами», – говорится в заявлении иранского принца. Также сообщается, что в городе Лали в провинции Хузестан на юго-западе Ирана протестующие подожгли памятник командующему Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани накануне годовщины его гибели в результате удара американского беспилотника в 2020 году.

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مجسمه قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده سپاه قدس، در لالی خوزستان به آتش کشیده شده است pic.twitter.com/z1abzTvaQb — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 1, 2026