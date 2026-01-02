Госдеп призвал американцев срочно покинуть Россию

USD 1.7000
Госдепартамент США продлил действие экстренного предупреждения для американских граждан, находящихся в России, вновь настоятельно рекомендовав им немедленно покинуть территорию РФ, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства.

«Гражданам США в России следует уехать немедленно», — говорится в публикации Fox News. В документе подчеркивается, что возможности американских дипломатических представительств по оказанию помощи своим гражданам на территории РФ существенно ограничены. Кроме того, в Госдепартаменте рекомендовали воздержаться от поездок в Россию «из-за рисков произвольных задержаний, ограниченной консульской помощи и санкций, затрудняющих использование карт и переводов».

Отмечается, что еще в 2022 году Госдеп США выступил с призывом к американским гражданам, включая спортсменов, незамедлительно покинуть Россию, указав на серьезно сокращенные возможности работы посольств.

