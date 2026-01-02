«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти осознают недовольство граждан, подчеркнул ответственность правительства за текущие проблемы и призвал должностных лиц не перекладывать вину на внешние силы, включая США.

Выступая на заседании провинциального совета по планированию, Масуд Пезешкиан отметил, что эффективность преодоления существующих трудностей во многом определяется мышлением и выбранной моделью действий властей.

«Если люди недовольны – это наша вина. Не ищите виноватых в Америке или где-то еще. Ответственность лежит на нас», – заявил он, комментируя протестные настроения на фоне экономических проблем и ослабления национальной валюты.