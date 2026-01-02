«Назад дороги нет»: Стубб об отношениях с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении заявил, что отношения Хельсинки и Москвы изменились навсегда. Об этом сообщает Yle.

Стубб обозначил три приоритетные задачи на 2026 год, первой из которых назвал достижение мира в Украине. По его оценке, «мир ближе, чем когда-либо», однако глава государства подчеркнул необходимость готовности к тому, что «не все пункты мирного соглашения будут соответствовать духу справедливости».

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», – заверил он.

В числе других целей президент Финляндии указал необходимость ускорения экономического роста и укрепления взаимной ответственности и поддержки в обществе. Стубб отметил, что демократия требует ежедневных усилий, а «благополучие не возникает из ниоткуда».