USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

«Назад дороги нет»: Стубб об отношениях с Россией

12:38 714

Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении заявил, что отношения Хельсинки и Москвы изменились навсегда. Об этом сообщает Yle.

Стубб обозначил три приоритетные задачи на 2026 год, первой из которых назвал достижение мира в Украине. По его оценке, «мир ближе, чем когда-либо», однако глава государства подчеркнул необходимость готовности к тому, что «не все пункты мирного соглашения будут соответствовать духу справедливости».

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», – заверил он.

В числе других целей президент Финляндии указал необходимость ускорения экономического роста и укрепления взаимной ответственности и поддержки в обществе. Стубб отметил, что демократия требует ежедневных усилий, а «благополучие не возникает из ниоткуда».

Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3254
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 679
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 626
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56 1898
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 10823
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00 18298
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 2101
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 2003
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 1574
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 2500
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 4926

ЭТО ВАЖНО

Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3254
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 679
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 626
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56 1898
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 10823
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00 18298
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 2101
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 2003
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 1574
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 2500
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 4926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться