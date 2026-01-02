Генштаб ВСУ назвал обвинения РФ дезинформацией

В Генштабе ВСУ заявили о непричастности к удару по гостинице и кафе в селе Хорлы на оккупированной территории Херсонской области, отвергнув обвинения российской стороны, сообщает «Интерфакс-Украина».

Спикер Генштаба Дмитрий Лиховий отметил, что украинские военные наносят удары «исключительно по военным целям противника, объектам топливно-энергетического комплекса потенциала страны-агрессора» и действуют в строгом соответствии с нормами международного права.

Он также заявил, что российская сторона ранее «неоднократно прибегала к дезинформации, стремясь повлиять на международное общественное мнение и ход мирных переговоров».

Утром 1 января «губернатор» аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о якобы нанесенном ВСУ ударе по гостинице и кафе в селе Хорлы. По его словам, атака была осуществлена с применением беспилотников.

Изначально Сальдо заявлял о гибели 24 человек. Впоследствии Следственный комитет РФ уточнил, что число погибших возросло до 27. По данным ведомства, еще 31 человек, включая пятерых детей, были госпитализированы.